Gamenet: arriva Gamma Bidco. Azioni giù in borsa

Pressione su Gamenet: è stata acquisita da Gamma Bidco e perde il 6%.

Giornata nera per Gamenet, una delle maggiori Gaming Company operanti in Italia nel settore del gioco pubblico, che mostra una discesa del 6% in borsa.

Il 22 ottobre 2019, Gamma Bidco ha sottoscritto due distinti contratti di compravendita di azioni con i due principali soci di Gamenet Group S.p.A, rispettivamente TCP Lux Eurinvest S.à. r.l. e Intralot Italian Investments B.V, per l’acquisizione di una partecipazione pari al 48,67% del capitale sociale della Società: TCP ( 28,67%) e Intralot (20,00%).



Il prezzo complessivo che dovrà essere corrisposto ai venditori, assumendo che non si siano verificate estrazioni di valore e calcolato sulla base del prezzo per azione, sarà pari a 182,5 milioni di euro.



L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria è finalizzata al delisting della Società. Nel caso in cui il delisting non dovesse essere realizzato al termine e per l’effetto dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, esso potrà essere realizzato mediante una fusione per incorporazione della Società nell’acquirente.