Fs investe 7 miliardi di euro per rinnovare la flotta regionale di Trenitalia

Il Gruppo Fs ha stanziato oltre 7 miliardi di euro per il rinnovo della flotta regionale, con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e diminuire le emissioni di CO2

Oltre 7 miliardi di euro per trasformare la flotta regionale di Trenitalia, con un obiettivo chiaro: ridurre il consumo energetico e abbattere le emissioni di CO2. A guidare questa rivoluzione green è Maria Giaconia, direttore Business Regionale di Trenitalia, che ha sottolineato come il gruppo abbia “lo sguardo sempre rivolto al futuro”. Un esempio concreto? I treni ibridi di ultima generazione già in sperimentazione in Calabria, capaci di funzionare sia su linee elettrificate che non, riducendo emissioni e rumore, specialmente vicino ai centri abitati e durante le soste in stazione. Giaconia ne ha parlato durante Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, nel panel “Il futuro dell’intermodalità”.

Il Gruppo Fs continua a puntare sulla sostenibilità, adottando materiali riciclabili fino al 97% per i suoi treni. L’obiettivo è incentivare l’uso del treno sia per i pendolari che per i turisti, riducendo così le emissioni complessive di CO2.

Trenitalia promuove anche il turismo sostenibile, collegando borghi e località spirituali in tutta Italia, facilitando i viaggi con soluzioni intermodali che combinano treno e bus.