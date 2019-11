Fotovoltaico: Gse lancia la piattaforma per l’autoconsumo

E’ operativa la nuova piattaforma del Gse per facilitare cittadini, imprese e pubblica amministrazione e incoraggiare la produzione autonoma e raggiungere gli obiettivi della transizione energetica entro il 2030

“Chi fa da sé fa per tre” spiega il noto detto che in questo caso si rivolge ai singoli utenti, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Il tema? Produrre energia autonomamente per soddisfare i propri bisogni.

Ebbene, chi intende installare un impianto fotovoltaico ha da oggi un potenziale nuovo alleato. Si tratta della nuova piattaforma di Gse, il Gestore dei servizi energetici, per diffondere l’autoconsumo in Italia che è operativa e a disposizione di tutti i potenziali utenti: privati, imprese e Pubblica amministrazione.

In un’Italia e un’Europa in moto verso la realizzazione degli obiettivi fissati dalla transizione energetica, la piattaforma pensata da Gse interessa in prima persona gli italiani: “Senza coinvolgere cittadini, imprese e pubblica amministrazione con azioni concrete e un radicale cambio di cultura, non si potranno mai raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l’Europa e l’Italia si sono posti al 2030. Per questo il portale autoconsumo vuole essere uno strumento a disposizione di tutti coloro che vogliano sentirsi parte integrante del cammino verso il Green New Deal”, ha spiegato l’amministratore delegato di Gse, Roberto Moneta.

NUOVA PIATTAFORMA PER FACILITARE L’AUTOPRODUZIONE

Attraverso la piattaforma chi vuole avviare una produzione autonoma mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici è in grado di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari, oltre ad effettuare simulazioni sul giusto dimensionamento dell’impianto e sul relativo costo dell’investimento, proponendo anche diverse soluzioni finanziarie, come spiega la nota ufficiale della società. Inserendo l’indirizzo dell’immobile, la superficie del tetto e i consumi annui di energia elettrica l’utente può testare il necessario dimensionamento dell’impianto, sia in termini di potenza sia di superficie interessata, il costo dell’installazione, il tempo necessario per rientrare della spesa e come usufruire delle agevolazioni fiscali previste. La piattaforma mostra ancora l’esistenza di impianti simili già installati nelle vicinanze, l’analisi della mappatura delle aree occupate da edifici industriali o commerciali, così l’utente può valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’installazione di impianti fotovoltaici nuovi.

Il nuovo portale è stato presentato alle associazioni di settore, agli installatori, ai produttori e ai consumatori lo scorso 26 settembre e sono state coinvolte direttamente nella prima fase di sperimentazione: hanno avuto a disposizione un mese di tempo per navigare, testare e inviare una propria valutazione sulla piattaforma, esprimendo un voto da 1 a 5 per ogni singola domanda rivolta loro. I feedback ricevuti sono stati positivi. Il test si componeva di 20 domande che servivano a indagare il grado di affidabilità ed efficacia del portale, misurando il giudizio complessivo degli utenti in merito ad alcuni aspetti quali la facilità di navigazione, la chiarezza ed esaustività dei contenuti, l’utilità degli esempi proposti e la fruibilità delle funzioni disponibili.