Fondi: a novembre raccolta +268 milioni, tornano positivi i fondi aperti spinti dall’azionario

La mappa di Assogestioni per il mese di novembre segnala l’inversione di marcia dei fondi aperti. Stabili fondi chiusi e gestioni di portafoglio

Il patrimonio complessivo del risparmio gestito in Italia ha raggiunto 2.260 miliardi in novembre. Lo comunica Assogestioni che rileva un aumento della raccolta netta pari a 268 milioni contro i 967 del mese precedente. A influire positivamente sulle masse è stato principalmente l’effetto mercato positivo, quantificato dall’Ufficio Studi Assogestioni in +2,4%.

Fondi: a novembre il patrimonio complessivo tocca 2.260 miliardi

Il mese di novembre segna anche l’inversione di rotta dei fondi aperti che tornano in terreno positivo, raccogliendo 231 milioni di euro nel mese (a fronte di un calo di 2 mld il mese precedente). Ne esce in particolare confermato l’interesse dei sottoscrittori per i prodotti azionari. Questi ultimi hanno registrato afflussi netti pari a 1,63 miliardi di euro (687 milioni in ottobre). Allo stesso tempo, rallentano i deflussi dai comparti obbligazionario e bilanciato, pari rispettivamente a 216 (da -1,043 mld in ottobre) e 379 milioni di euro (da -566 milioni).

Fondi chiusi e gestioni di portafoglio stabili

Sostanzialmente invariato il quadro sui fondi chiusi che, a novembre, hanno raccolto 640 milioni di euro (dai 437 milioni del mese di ottobre), portando il dato complessivo di raccolta delle gestioni collettive a +870 milioni di euro (da -1,624 miliardi del mese precedente), per un patrimonio di 1,180 miliardi, pari al 52,2% delle masse (a ottobre erano 1,156 mld).

Sul fronte delle gestioni di portafoglio, i mandati istituzionali hanno visto una raccolta negativa pari a 1,58 miliardi nel mese (dopo +2,47 mld del mese di ottobre), mentre quelli retail hanno registrato afflussi netti per +987 milioni euro (da +122 milioni del mese prima). Il patrimonio complessivo delle gestioni di portafoglio nel mese di novembre si attesta così a 1,080 miliardi euro (da 1,050), equivalenti al 47,8% del totale.