Fluentify entra nell’americana Voxy e porta il suo modello di formazione linguistica oltreconfine

Obiettivo dell’accordo è offrire una soluzione completa per programmi linguistici aziendali globali

Fluentify, la piattaforma di tutoring linguistico online, entra nell’americana Voxy, soluzione di formazione innovativa presente negli Stati Uniti, Brasile, Cile, Messico, Malaysia, Spagna e Regno Unito. Obiettivo dell’accordo quello di creare un’offerta formativa completa per i programmi di lingua aziendale in Europa, America Latina, Stati Uniti e Asia.

Questa operazione – spiega una nota – di internazionalizzazione arricchirà l’esperienza studentesca degli utilizzatori della piattaforma Fluentify e migliorerà il raggiungimento degli obiettivi di business dei suoi clienti grazie a una soluzione di eLearning potenziata dall’Intelligenza Artificiale di Voxy (utilizzata da molti brand importanti tra cui AirFrance, Campari Group, Colgate/Palmolive, DirecTV and Kellogg’s) che racchiude più di 26mila lezioni e oltre 80 corsi specifici, insieme a più di 2000 lezioni di gruppo a settimana, attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Houlihan Lokey e BonelliErede hanno agito nella transazione rispettivamente come advisor finanziario e legal advisor esclusivi di Fluentify.

I commenti di Fluentify e Voxy

“Siamo entusiasti di unire le nostre forze con Voxy – ha dichiarato Giacomo Moiso, ceo di Fluentify -. Entrambe le aziende si impegnano attivamente a fornire risultati concreti attraverso la fluidità della lingua e attribuiscono un alto valore all’apprendimento personalizzato e all’istruzione live di alta qualità, adottando un approccio incentrato sulle persone. Con la neonata collaborazione la nostra offerta sarà completa e consentirà la crescita di entrambe le realtà in Europa e nel resto del mondo”.

“Voxy e Fluentify condividono l’impegno di generare un impatto commerciale tangibile attraverso una formazione linguistica efficace” – ha aggiunto Jan Viviani, ceo di Voxy -. Questa partnership rafforzerà in modo significativo la nostra presenza in Europa e spianerà la strada per continuare a espandere la nostra presenza a livello globale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al talentoso team di Fluentify e siamo fiduciosi che questa partnership aiuterà la nostra crescita in molti modi”.