Fineco: raccolta record a dicembre e oltre 8.500 nuovi clienti. L’intero 2022 sopra i 10 miliardi

l’Ad Foti: per i risparmiatori abbiamo un’offerta di prodotti ampia e diversificata che li ha protetti dall’inflazione. Solidi i ricavi del brokerage, cresce l’asset management

Per Fineco il brindisi di fine anno è stato davvero col botto. A dicembre non solo ha portato a bordo più di 8.500 nuovi clienti, ma ha anche registrato una raccolta record, confermando un ammontare complessivo di oltre 10 miliardi per il secondo anno consecutivo.

Il titolo Fineco a Piazza Affari termina la mattinata a 16,68 euro, in rialzo dello 0,27%.

Raccolta dicembre: flussi saliti al massimo storico

La raccolta di Fineco ha visto a dicembre i flussi hanno toccato il massimo storico di 1,589 miliardi di euro (+13% rispetto a 1,4 miliardi dello stesso mese 2021). La componente gestita si è attestata a 628 milioni, quella amministrata a 739 milioni, mentre la diretta è pari a 222 milioni.

Nell’intero 2022, la raccolta netta ha superato per il secondo anno consecutivo la soglia di 10 miliardi, con la componente gestita a 3,6 miliardi e l’amministrata a 5,6 miliardi.

Foti: “abbiamo un’offerta ampia e diversificata”. In crescita i ricavi del brokerage.

“In un anno caratterizzato da una sostanziale incertezza dei mercati finanziari, il dato eccezionalmente robusto della raccolta di dicembre conferma in modo significativo la tendenza della clientela a proseguire e in molti casi ad accelerare il proprio percorso di investimento” ha commentato l’Ad e Dg di Fineco, Alessandro Foti. “Questo approccio, evidenziato nel corso dell’intero 2022, è stato favorito sia dalla capacità dei nostri consulenti ad affiancare i risparmiatori in una fase particolarmente complessa, sia da un’offerta di prodotti ampia e diversificata proposta da Fineco Asset Management. Le nuove soluzioni passive e i fondi protetti hanno permesso ai clienti Fineco un riposizionamento efficiente del proprio portafoglio, proteggendo i propri risparmi dall’inflazione e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita per l’anno che ci attende”.

I ricavi del brokerage a dicembre sono stimati a 11 milioni (+8% rispetto alla media dei mesi di dicembre del periodo 2017/2019), confermandosi solidi in un mese caratterizzato dalla consueta stagionalità e da volumi particolarmente bassi, e portando la stima dei ricavi da inizio anno a circa 191 milioni. Nel 2022 sono stati registrati 43,7 milioni di ordini eseguiti, dice una nota.

Fam, raccolta retail dicembre di 433 milioni, masse a 25,9 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di dicembre ha registrato con circa 433 milioni di raccolta retail il miglior risultato mensile nell’arco del 2022. “L’interesse della clientela si è concentrato in particolare sui nuovi prodotti rivolti agli investitori prudenti, caratterizzati da un’elevata protezione: anche la seconda edizione del Fam Smart Global Defence 2028 è stata infatti interamente collocata nell’arco di poche ore”.

La raccolta dal 2022 è pari a 2,8 miliardi per le classi retail e a 1,8 miliardi per quelle istituzionali, portando le masse complessive di Fam a 25,9 miliardi: 15,8 miliardi nella componente retail (+4% annuo) e 10,1 miliardi in quella istituzionale (+5% annuo). L’incidenza della componente retail rispetto al totale delle masse della Banca è salita al 30,3% rispetto al 27,3% di un anno fa.

Il patrimonio totale a 106,6 miliardi da 107,9 miliardi per l’effetto mercato

Il patrimonio totale è pari a 106,6 miliardi, rispetto a 107,9 miliardi di dicembre 2021 per via dell’effetto mercato che è stato superiore all’impatto della raccolta. In particolare, le masse del private banking si attestano a 45,3 miliardi.

In dicembre oltre 8.500 nuovi clienti

Nel mese di dicembre sono stati acquisiti 8.531 nuovi clienti, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2022 si è attestato a 1.487.250.