Finanza sostenibile: al via la Settimana SRI con GT Foundation

Si terrà dall’11 al 25 novembre la decima edizione della Settimana Sri. Con la partecipazione di Global Thinking Foundation guidata da Claudia Segre, il forum può dare un contributo all’analisi della crisi globale ambientale e a un processo di giusta transizione

Global Thinking Foundation partecipa alla decima edizione della Settimana SRI. Promossa e organizzata dal Forum per la Finanza sostenibile, l’evento è uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’Investimento Sostenibile e Responsabile e si svolgerà dall’11 al 25 novembre 2021. Un calendario ricco di attività, eventi, convegni e seminari per approfondire in primo piamo l’ambito della finanza sostenibile.

All’interno di questa cornice, la fondazione di Claudia Segre propone due eventi:





Lo spettacolo teatrale “La scelta sbagliata: Wonder Woman – Work in progress”, di e con Stefania Pascali e la regia di Luigi Cilli, si terrà sabato 13 novembre dalle 16:00 alle 17:00 presso Borsa Italiana – Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6, Milano. Lo spettacolo, promosso dal Forum per la Finanza Sostenibile e Associazione Hendel, racconta la storia di Stella, una donna che a 36 anni si ritrova single e senza lavoro. Quali strategie adotterà per cavarsela? Poi, il VI Convegno Annuale di Global Thinking Foundation “Sostenibilità e tecnologia per la rigenerazione degli ecosistemi.

“THERE IS NO PLAN[ET] B”, che si terrà giovedì 18 novembre dalle 17:30 alle 20:00 in diretta streaming. Durante l’evento verrà analizzato il profondo cambiamento dei modelli economici e sociali, che permetteranno di affrontare la crisi globale ambientale e di rilanciare la crescita nel mondo del lavoro e dell’educazione, così come nel settore dell’AI e del fintech.

“Non possiamo dimenticare che se il capitale umano torna al centro di nuove politiche del lavoro, ciò si sviluppa solo all’interno di un piano per la sostenibilità, dove sono protagonisti il capitale naturale e la biodiversità – ha dichiarato Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation -. Essi garantiscono il corretto funzionamento degli ecosistemi e dei servizi che quest’ultimi ci offrono, e da cui noi esseri umani dipendiamo.”

Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum della Finanza Sostenibile, ha sottolineato come questa decima edizione può dare un concreto contributo all’azione climatica e a un processo di giusta transizione. “Il Forum è al lavoro per promuovere un atteggiamento proattivo degli operatori finanziari nell’affrontare le sfide ambientali e sociali”, ha concluso Bicciato.