Fiat Grande Panda 2024: rinasce un’icona che punta al mercato globale

Svelata ufficialmente la nuova Fiat Grande Panda. Un modello che segna un ritorno alle origini, con un design che omaggia la storica Panda degli anni ’80, ma con ambizioni ben più grandi: diventare un’auto globale. In vendita in due motorizzazioni (elettrico e ibrido) da ottobre 2024. Prezzo da meno di 25 mila euro. Ecco le caratteristiche

Dopo un mese di attesa è stata finalmente presentata la nuova Fiat Grande Panda. Questo modello segna un ritorno alle origini con un design ispirato alla storica Panda degli anni ’80, ma con nuove ambizioni da vettura globale. Disponibile in versioni ibrida a benzina ed elettrica, è stata svelata a Torino durante la celebrazione dei 125 anni di Fiat. Un appuntamento simbolico scelto come prima vera anteprima al pubblico del modello, voluto per aprire un nuovo capitolo, dando vita ad una inedita famiglia di vetture. Grande Panda punta al mercato globale e si propone come un’auto accessibile e adatta alle famiglie, rappresentando un simbolo di sostenibilità e inclusività. Il progetto è, infatti, sviluppato su tre pilastri: design italiano, piattaforma globale e rilevanza locale.

La Grande Panda è la nuova compatta di segmento B che si affiancherà alla attuale Panda termica (ormai nota come “Pandina”) prodotta a Pomigliano almeno fino al 2029. Il prezzo? Non ancora ufficiale ma si partirà da meno di 25 mila euro per la versione elettrica. Sarà in vendita a ottobre 2024.

Fiat Grande Panda presenta una novità assoluta nel mercato delle auto elettriche: è, infatti, la prima vettura sul mercato con un cavo di ricarica integrato, funzionante in corrente alternata fino a 7 kW. Questo cavo a spirale si trova sotto il cofano, senza occupare spazio nel bagagliaio, e offre praticità quotidiana. È facile da maneggiare e da riporre, garantendo un utilizzo semplice e pulito.

La novità del cavo elettrico integrato

Fiat Grande Panda: design ed esterni

Con una lunghezza di 399 cm, la vettura combina elementi nostalgici con linee moderne, creando un profilo a cuneo che richiama le forme del passato. Le dimensioni sono ben bilanciate, posizionandosi tra l’attuale Pandina e la storica Panda degli anni ’80: ha 176 cm di larghezza e 157 cm di altezza, e si colloca nella fascia delle utilitarie, ma con un’identità unica.

Il retro

La nuova Grande Panda richiama la storica Panda degli anni ’80 con un profilo a cuneo e dettagli in 3D sulle portiere. Si distingue per il suo design italiano moderno e accattivante. Dispone di un bagagliaio da 361 litri e può trasportare fino a cinque persone. I cerchi da 17″, gli skid plate argentati e i vetri privacy contribuiscono a un’immagine distintiva e moderna. Sono disponibili sette livree – rosso, bianco, nero, verde, marrone, blu e giallo – in linea con l’iniziativa “No Grey” di FIAT..

Fiat Grande Panda: gli interni

Interessanti gli interni che non sono spartani come i precedenti modelli ma presentano finiture di alta qualità. La plancia presenta due schermi: uno da 10 pollici per la strumentazione e un secondo da 10,25 pollici al centro, offrendo un’esperienza digitale avanzata. Le colorazioni vivaci e il design del volante multifunzione aggiungono modernità.

Sedili

L’ottimizzazione degli spazi garantisce praticità e comfort, con un vano portaoggetti di 13 litri e un divano posteriore reclinabile in due porzioni (60-40), aumentando le opzioni di carico. l cruscotto è caratterizzato da colorazioni accese, abbinate a un volante multifunzione a due razze, tipico di Fiat. Alcuni elementi interni sono ispirati a La Pista 500 di Lingotto, conferendo anche un look distintivo.

Interno Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda: la motorizzazione

Due le varianti di motorizzazione proposte: Grande Panda sarà sia elettrica che ibrida con motore termico. La versione elettrica dispone di una batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP, e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), ideale per l’uso cittadino e le gite nel weekend. Per chi preferisce una motorizzazione ibrida, Fiat propone un motore 1.2 tre cilindri turbo benzina, abbinato a un’unità elettrica da 29 CV. La potenza complessiva raggiunge i 100 CV, garantendo prestazioni brillanti e un’ottima efficienza nei consumi.

Ulteriori dati verranno comunicati prossimamente.

Fiat Grande Panda: il prezzo

Stellantis non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale, ma durante la presentazione è stato svelato che la Grande Panda partirà da meno di 25 mila euro per la versione elettrica. L’obiettivo è essere competitivi nel settore e renderla il più accessibile possibile a un ampio pubblico. La vettura sarà in vendita a partire da ottobre 2024.

Fiat Grande Panda: design italiano ma prodotta in Serbia

La Fiat Grande Panda utilizza la piattaforma Smart Car, che darà vita ad almeno 13 modelli destinati a essere commercializzati in Europa, Sud America e India. Questa piattaforma, evoluzione della Cmp, ottimizza i costi e garantisce scalabilità per future varianti. La produzione non sarà, però, italiana (come da tempo preannunciato) ma avverrà negli stabilimenti di Kragujevac, in Serbia, a partire dalla seconda metà di luglio.