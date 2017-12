Ferrero verso l’acquisto delle barrette di cioccolato Nestlé in Usa

Secondo il New York Post l’operazione vale due miliardi di dollari e farebbe del marchio legato alla Nutella il terzo maggiore produttore di dolciumi negli Stati Uniti dopo Hershey e Mars.

Ferrero entra sempre di più nel mercato Usa. Dopo l’apertura del primo ristorante interamente dedicato alla Nutella a Chicago, la scorsa estate, ora il gruppo piemontese è in procinto, secondo quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Post, di acquisire le barrette di cioccolato Nestlé nel mercato degli Stati Uniti

Il New York Post nel dare la notizia cita alcune fonti, secondo le quali Ferrero si appresterebbe a sborsare 2 miliardi di dollari per aggiudicarsi i marchi Nestlé fra i quali Crunch e Butterfinger. Se l’acquisizione andrà a buon fine, Ferrero diventerà il terzo maggiore produttore di dolciumi negli Stati Uniti dopo Hershey e Mars.