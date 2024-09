Ferrari trionfa a Monza: Leclerc vince il Gp d’Italia davanti alle McLaren e manda i ferraristi in delirio

Dopo un digiuno di cinque anni, la Ferrari torna a vincere nel tempio della velocità, segnando il terzo successo del 2024 per la scuderia di Maranello

Monza si tinge di rosso Ferrari. Charles Leclerc ha fatto il colpaccio, conquistando un incredibile Gran Premio d’Italia di Formula 1. Un successo che ha lasciato tutti a bocca aperta, frutto di una strategia da manuale – un pit stop in meno orchestrato alla perfezione dai cervelloni di Maranello – e di una difesa da leone del monegasco, che con le gomme ormai usurate ha tenuto a bada la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, arrivato secondo a 2,6 secondi dalla rossa e davanti al compagno di squadra Lando Norris che nonostante la pole position conquistata nelle qualifiche, non è riuscito a capitalizzare e ha dovuto accontentarsi del gradino più basso del podio. Quarta piazza per l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, che nel giorno del suo 30esimo compleanno ha fatto il regalo migliore alla squadra: rallentare Piastri abbastanza da permettere a Leclerc di correre via.

Leclerc trionfa a Monza: Ferrari di nuovo sul podio

Dopo cinque anni di digiuno, Leclerc riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio nel GP di casa. Per lui è la settima vittoria in Formula 1, ottenuta con una strategia di squadra tanto rischiosa quanto spettacolare, che ha regalato un trionfo mozzafiato davanti a oltre 100mila tifosi in delirio. E mentre il campione del mondo in carica, Max Verstappen, si accontenta di un anonimo sesto posto – la sua sesta gara senza vittoria – Monza esplode di gioia rossa. La top ten si completa con la Mercedes di George Russell, settimo, seguito dall’altra Red Bull di Sergio Perez. Ottavo posto per la Haas di Kevin Magnussen, mentre la Williams di Alexander Albon chiude al decimo posto, conquistando l’ultimo punto disponibile.

La strategia perfetta porta la Ferrari alla vittoria

La gara è stata una prova di grande strategia fin dall’inizio. Leclerc, partito bene, ha superato George Russell e ha sfruttato il sorpasso di Piastri su Norris per posizionarsi al secondo posto. Da quel momento, la Ferrari ha adottato un approccio prudente, mantenendo il contatto con le McLaren senza forzare. Quando Norris e Piastri si sono fermati per il secondo pit stop, la Ferrari ha scommesso tutto lasciando Leclerc e Sainz in pista. Una mossa rischiosa, ma che ha pagato: Leclerc ha completato ben 37 giri con la gomma bianca, gestendo alla perfezione il vantaggio accumulato. Sainz, con meno margine, ha dovuto cedere alla rimonta delle McLaren, ma il suo lavoro è stato fondamentale per frenare Piastri e permettere al compagno di squadra di trionfare.

Intanto, nella classifica piloti, Verstappen rimane saldo al comando con 303 punti, seguito da Norris (241) e Leclerc (217).

“Fantastico, è una sensazione incredibile. Negli ultimi giri mi sono emozionato. Sono riuscito a vincere Montecarlo e Monza, le due gare più importanti della stagione”, ha dichiarato un raggiante Leclerc dopo la vittoria, prima di tuffarsi nella marea rossa di tifosi e bandiere Ferrari sul podio.