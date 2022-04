Ferrari: fatturato e ordini record, +57% il dividendo. Quest’anno 2 nuovi modelli, compreso il Suv Purosangue

Vigna: “Il portafoglio ordini copre già la produzione di tutto il 2023” – Ricavi oltre i 4 miliardi per la prima volta – Elkann: “Il 2021 anno straordinario per Ferrari”

Nel 2021 Ferrari ha superato per la prima volta i 4 miliardi di fatturato e le 11mila auto consegnate. L’assemblea del Cavallino ha approvato oggi i conti dell’ultimo esercizio, chiuso con ricavi per 4,3 miliardi di euro. Sul fronte della redditività, il margine Ebitda si è attestato al 35,9%. Benedetto Vigna, Ceo della casa automobilistica, ha sottolineato che l’attuale portafoglio ordini è “il più forte di sempre e copre già tutta la produzione fino al 2023”.

Ferrari: ecco il dividendo 2022

Alla luce di questi numeri, Ferrari proporrà un dividendo pari a 1,362 euro per azione, il 57% in più rispetto a quello dell’anno scorso. L’esborso complessivo per le cedole è di circa 250 milioni di euro. Il dividendo avrà lo stacco cedola delle azioni ordinarie in circolazione il 19 aprile 2022 (ex date). La data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 20 aprile 2022 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’Exm italiano sia presso il Nyse negli Stati Uniti e il dividendo sarà posto in pagamento il 6 maggio 2022.

I nomi del Cda

Gli azionisti hanno votato anche per la composizione del Cda: John Elkann e Benedetto Vigna sono stati eletti amministratori esecutivi, mentre l’elenco degli amministratori non esecutivi comprende Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco e Adam Keswick.

Il buyback

Inoltre, l’assemblea ha rinnovato al cda, per un periodo di diciotto mesi da oggi, l’esistente autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della società fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse.

Elkann: “Il 2021 è stato straordinario”

Secondo John Elkann, presidente di Ferrari, il 2021 è stato “un anno straordinario” per il Cavallino: “risultati finanziari eccellenti, il rafforzamento della migliore gamma di prodotti nella nostra storia, l’ingresso del nostro marchio in nuovi territori e il nostro portafoglio ordini più alto di sempre sono solo alcuni dei suoi aspetti più importanti”, ha spiegato Elkann.

Vigna: 2 nuovi modelli nel 2022, compreso il Suv Ferrari Purosangue

Infine, Vigna ha annunciato che quest’anno la casa automobilistica presenterà “due nuovi modelli, uno dei quali è l’attesissimo Purosangue”, ovvero il Suv Ferrari, che, secondo il Ceo, “supererà le attese”.

