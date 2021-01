Fca: il maxi-dividendo diventa “incondizionato”

Carlo Musilli | 12 Gennaio 2021, 15:39

In un'audizione parlamentare, il responsabile di Via Nazionale per il Fisco ha detto che "ulteriori riduzioni del prelievo sul lavoro potrebbero essere finanziate attraverso un maggiore carico fiscale sui consumi e sulla ricchezza": quindi più Iva e più Imu - E ha aggiunto che della patrimoniale "è opportuno discutere"