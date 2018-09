Facebook down, il social network non funziona

Il popolare social network da alcune ore manifesta malfunzionamenti – Tante le segnalazioni fatte su Twitter da utenti italiani e stranieri – Al momento non si conoscono le cause

Facebook non funziona. Il social network risulta irraggiungibile o mostra forti rallentamenti. Migliaia di utenti stanno lamentando la possibilità di non riuscire ad accedere al sito o a navigare correttamente al suo interno.

In base alle prime notizie, il problema non sembra riguardare solo l’Italia, ma anche altre nazioni.

“Sorry, something went wrong” è il messaggio che attualmente appare a chi cerca di collegarsi a Facebook. “We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”.

I problemi sarebbero iniziati intorno alle 13.00 quando gli utenti hanno cominciato ad affluire su Twitter, segnalando vari disservizi: “non riesco ad accedere” è il messaggio più scritto. Tra le lamentele più frequenti anche il fatto che il servizio risulta “rallentato”. Non a caso, come sempre accade in questi frangenti, l’hashtag #FacebookDown è presto salito in cima ai top trend di Twitter.

Al momento nessuna notizia sulle cause del malfunzionamento.