Exprivia torna al dividendo e vola in Borsa: 2021 in forte crescita

Ricavi in crescita dell’8% e utili in aumento del 17% per Exprivia che dopo alcuni anni ha deciso di tornare a distribuire il dividendo – Il Titolo va in orbita

Exprivia spicca il volo in Borsa dopo i risultati positivi registrati nel 2021 e l’annuncio del ritorno al dividendo. A metà mattinata le azioni sono ferme in asta di volatilità con un rialzo teorico pari a +17,3%. Il 2021 di Exprivia La società di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e servizi IT ha archiviato il 2021 con ricavi in crescita dell’8% a quota 181,7 milioni di euro. Aumento a doppia cifra (+15%) per l’ebitda, che sale a 24,6% di euro, una cifra pari al 13,5% dei ricavi. L’utile netto ha invece registrato un incremento del 17%, attestandosi a 10,1 milioni di euro, mentre l’utile per azione è stato di 0,2148 euro. Al 31 dicembre 2021, l’indebitamento finanziario netto era pari a 26,5 milioni, in miglioramento di 13,8 milioni rispetto ai -40,3 del 2020. Exprivia torna al dividendo In virtù dei risultati conseguiti, il consiglio di amministrazione di Exprivia ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,048 euro per azione. La cedola sarà staccata lunedì 9 maggio 2022, con messa in pagamento all’11 maggio. “In un anno davvero straordinario, il nostro gruppo ha registrato un’ottima performance, mostrando di aver saputo interpretare i grandi cambiamenti in atto, di cui la digitalizzazione è il motore”, – ha affermato Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia. “Ci siamo concentrati nel consolidare le posizioni acquisite nel mercato, come sanità, pubblica amministrazione, banche e assicurazioni, supportando i nostri clienti nella difficile fase di ripresa post-pandemica – ha continuato il manager – Abbiamo incrementato le nostre attività nell’ambito della cybersecurity, e delle applicazioni basate sull’Intelligenza artificiale, consolidato la nostra posizione nella difesa e aerospazio diventando distintivi nell’ecosistema dell’economia dello spazio” In ultimo, ha aggiunto Favuzzi, “proprio in considerazione dei risultati conseguiti, abbiamo deciso di proporre, dopo alcuni anni, la distribuzione di un dividendo”.