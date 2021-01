Exprivia: Italtel accetta l’offerta di Psc

Exprivia ha reso noto che la controllata Italtel ha accettato l’offerta vincolante di Psc Partecipazioni a supporto di una proposta di concordata. Ora tocca ai creditori pronunciarsi

Exprivia, società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione di Italtel, ha deliberato di accettare l’offerta vincolante di PSC Partecipazioni S.p.A. a supporto di una proposta di concordato.

Come già noto, il 31 marzo 2020 Italtel, di cui attualmente Exprivia detiene l’81% del capitale sociale, ha depositato domanda di concordato “in bianco” ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, sesto comma, L.F.. Il termine per il deposito del piano concordatario è stato fissato in via non più ulteriormente prorogabile per il 5 febbraio 2021.

L’offerta di PSC Partecipazioni, accettata dal CdA di Italtel, resta comunque subordinata all’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori, e all’omologa da parte del competente Tribunale, ai sensi delle applicabili norme di legge.

Exprivia si riserva di monitorare l’esecuzione della proposta di PSC e di valutare ogni prossimo sviluppo nel proprio interesse e nell’interesse dei propri azionisti.