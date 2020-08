Exprivia: crescono ricavi ed Ebitda e vola in Borsa

Conti positivi nel semestre per Exprivia che a Piazza Affari guadagna oltre il 6% – Ancora problematica però la situazione della controllata Italtel

Exprivia, società attiva nei servizi IT, ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi in crescita pari a 81,2 milioni, rispetto ai 79,5 milioni dello stesso periodo del 2019, con un aumento dunque di 1,7 milioni, ossia il 2,2%. Dal punto di vista della marginalità il primo semestre 2020 si chiude invece con un Ebitda pari a 7,8 milioni, anche in questo caso in crescita rispetto ai 6,2 milioni dello stesso periodo del 2019 (+26%). La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 è pari a -53,3 milioni, in aumento rispetto ai -43,9 milioni del 31 dicembre 2019 ma in calo se confrontati ai -57,6 milioni del 30 giugno 2019.

La capogruppo Exprivia Spa chiude con ricavi in aumento del 4,9% ed Ebtida in crescita a 8,1 milioni (+29,4%). La controllata Italtel invece chiude il primo semestre con ricavi a circa 108 milioni rispetto a 174 milioni del primo semestre 2019 e un Ebitda negativo per 8,2 milioni rispetto al dato positivo per 4,5 milioni dello stesso semestre 2019. Exprivia è quotata alla Borsa di Milano, sul circuito MTA, e oggi dopo la pubblicazione dei conti semestrali ha evidentemente convinto gli investitori, visto che a metà pomeriggio il titolo guadagna oltre il 6%, a 0,74 euro per azione.