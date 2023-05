Exor lancia Lingotto Investment Management e arruola 2 big della finanza: 3 miliardi di asset in gestione

L’ex cancelliere dello scacchiere George Osborne sarà presidente non esecutivo. Anche James Andersen nel team management. Nell’affare anche Covea



Nasce Lingotto Investment Management, nuova società di investimento targata Exor che recluta due pezzi da novanta della finanza mondiale: George Osborne, ex cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito e James Andersen, gestore del più grande fondo di investimento del Regno Unito.

“Ci impegniamo a fornire interessanti rendimenti a lungo termine ai nostri soci, proteggendo il loro capitale da perdite permanenti e accettando concentrazione, illiquiditaà e volatilità”, scrive John Elkann, amministratore delegato di Exor, nella lettera di presentazione della nuova società che raccoglie una parte di asset da Covéa, gruppo assicurativo francese.

A Lingotto 3 miliardi di asset in gestione

La nuova società avrà una capacità di investimento iniziale di 3 miliardi di dollari divisi a metà tra Exor e Covea, la società francese di assicurazione che ha comprato PartnerRe da Exor. La nascita di Lingotto rientra proprio negli accordi dell’operazione. Lo scopo è quello di puntare all’innovazione, partendo con asset per 500 milioni di dollari.

“Offriamo strategie di investimento uniche, diverse e complementari, ciascuna guidata da managing partner che possono decidere in autonomia, ma con spirito di collaborazione. Operiamo secondo principi di responsabilità, integrità e trasparenza”, ha indicato John Elkann nella lettera del fondatore, spiegando che “’i nostri obiettivi sono di lungo termine: un fatto appropriato in quanto quest’anno celebriamo il Lingotto, la gigafabbrica Fiat di Torino inaugurata un secolo fa nel 1923 dal mio trisnonno Giovanni Agnelli. Pensando proprio al significato della parola ‘lingotto’, ci auguriamo che questo nome storico sia una scelta di buon auspicio per la nostra nuova società”.

Lingotto arruola Andersen e Osborne

Come spiegato da John Elkann, oggi Lingotto “inizia la sua vita come società di gestione di investimenti”. E in questa ottica sono stati annunciati i nuovi ingressi nel team di gestione: James Anderson e George Osborne. Quest’ultimo sarà presidente non esecutivo che lavorerà a stretto contatto con l’amministratore delegato di Lingotto, Enrico Vellano.

Andersen è uno dei big della finanza mondiale, nonché uno dei primi finanziatori di società del calibro di Amazon, ByteDance e Tesla. Ha attivamente gestito quello che è diventato il più grande fondo di investimento del Regno Unito, facendo registrare un rendimento pari a 1155% nel periodo tra aprile 2000 e marzo 2022. “Sono entusiasta di entrare a far parte di Lingotto in questa fase del suo viaggio. È stato difficile resistere all’opportunità di far parte di un progetto imprenditoriale che corrisponde alla mia visione di ciò che significa investire. Il Lingotto riunisce una combinazione molto interessante di autonomia e supporto strutturato, oltre a colleghi di grande calibro, e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il loro scopo”, ha commentato Andersen.