EssilorLuxottica: Milleri diventa Ad, acconto sul dividendo 2020

Il gruppo italo-francese cambia i vertici: Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnières diventano rispettivamente presidente e vicepresidente non esecutivi.

Cambia la governance di EssilorLuxottica, il gruppo italo-francese dell’occhialeria di lusso. A deciderlo è stato il Cda, anche in vista del pensionamento già concordato del manager francese Hubert Sagnières, che ad oggi è vicepresidente esecutivo. Sagnières per lascia la carica esecutiva e lo stesso fa, in virtù del patto per mantenere la parità dei poteri, l’omologo italiano Leonardo Del Vecchio, che diventa dunque presidente non esecutivo del gruppo. Fino alla nomina del prossimo Cda, in occasione dell’assembra degli azionisti in programma a primavera 2021, l’attuale board ha conferito tutti i poteri esecutivi a Francesco Milleri, che diventa amministratore delegato, e Paul du Saillant, che sarà il suo vice. Du Saillant diventa anche presidente e amministratore delegato di Essilor International.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso di pagare un acconto di dividendo per l’esercizio 2020 pari a 1,15 euro per azione in data 28 dicembre 2020. Questa decisione è stata presa alla luce dell’efficacia delle misure adottate per contenere i costi e preservare la liquidità messe in atto dalla società e vista la solida ripresa nella seconda metà dell’anno. “Desidero ringraziare Hubert per come ha guidato Essilor facendola diventare un’azienda di riferimento a livello globale e per il suo contributo nel fare di EssilorLuxottica l’azienda forte che è oggi”, ha commentato Leonardo Del Vecchio.

“Gli importanti progressi compiuti negli ultimi due anni, e più recentemente sotto la guida di Francesco e Paul, mi danno fiducia che questo è il momento giusto per me di fare un passo indietro e trasferire a loro i miei poteri esecutivi per assicurare una transizione di governance più fluida”, ha aggiunto Hubert Sagnières.