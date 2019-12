EssilorLuxottica: frode milionaria in Thailandia

L’impatto negativo sui conti del 2019 sarà di circa 190 milioni, ma in seguito potrebbe ridursi per effetto di rimborsi assicurativi e derivanti da cause legali – Giù il titolo in Borsa

EssilorLuxottica ha subìto una frode da 190 milioni di euro in Thailandia. Lo ha annunciato lo stesso colosso mondiale dell’occhialeria, precisando che le attività finanziarie fraudolente sono state rilevate in uno degli stabilimenti della controllata Essilor International. L’azienda fa sapere di aver sporto denuncia in Thailandia e in altre giurisdizioni e di aver “mobilitato tutte le risorse opportune, interne ed esterne”, per porre immediatamente fine alle attività fraudolente. La società sta anche cercando il modo di recuperare i fondi indebitamente sottratti e mitigare l’impatto sul gruppo. Tutti i dipendenti fin qui risultati coinvolti nella frode sono stati licenziati. Inoltre, per evitare che un danno del genere possa ripetersi, Essilor International ha introdotto nuovi controlli interni per rafforzare i protocolli di sicurezza in tutti i suoi stabilimenti a livello globale. In ogni caso, l’impatto finanziario della frode thailandese potrebbe ridursi grazie a eventuali rimborsi assicurativi, possibili risarcimenti ottenuti con le azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari. Infine, il gruppo fa sapere che la perdita causata dalla frode sarà registrata nei risultati operativi del 2019 e sarà trattata come un fattore di aggiustamento per determinare i valori adjusted dell’esercizio. A metà mattina il titolo in Borsa di EssilorLuxottica perde il 2%, a 136,35 euro.