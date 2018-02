Ernesto Teodoro Moneta, conferenza e mostra a Milano

Il 14 febbraio si terrà la conferenza inaugurale della mostra che, fino al 5 marzo, sarà ospitata dall’Archivio di Stato di Milano – L’evento è organizzato dalla Fondazione Kuliscioff e dalla Società per la Pace e la Giustizia Internazionale, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e del Comune di Milano.

“Ernesto Teodoro Moneta, milanese illustre, patriota, giornalista, Premio Nobel per la Pace 1907”. Questo il titolo della mostra documentaria ad ingresso gratuito che sarà ospitata fra il 14 febbraio e il 5 marzo dall’Archivio di Stato di Milano, in via Senato 10.

Il primo giorno dell’esposizione si terrà una conferenza inaugurale dal titolo “Ernesto Teodoro Moneta e i movimenti pacifisti in Europa”. L’appuntamento è per le ore 15 nella sala conferenze dell’Archivio di Stato di Milano. L’evento è organizzato dalla Fondazione Kuliscioff e dalla Società per la Pace e la Giustizia Internazionale, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e del Comune di Milano.

Introduce e coordina Walter Galbusera, presidente della Fondazione Anna Kuliscioff.