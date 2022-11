Erg: boom di ricavi nei primi 9 mesi del 2022, migliora la guidance

I ricavi si sono impennati a quota 582 milioni di euro, migliorata la guidance sul margine operativo lordo – Confermati investimenti per 900 milioni – 1 miliardo

Conti in rialzo per Erg. Il cda della società energetica ha approvato i conti del terzo trimestre e dei primi 9 mesi del 2022.

“I risultati del terzo trimestre, in linea con quanto già visto nella prima parte dell’anno, sono stati in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 grazie principalmente alla maggiore capacità installata in servizio nel periodo con quasi 600 MW addizionali, tra Eolico e Solare, in varie geografie”, ha spiegato Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato.

Lo sforzo di Erg – continua il manager – è testimoniato dai significativi investimenti in sviluppo nei primi nove mesi del 2022 con oltre 800 milioni di euro, circa il doppio del margine operativo lordo registrato nello stesso periodo, a riprova della fase espansiva del gruppo. In questo contesto, incrementare ulteriormente la guidance del margine operativo lordo e al contempo riduciamo la previsione per l’indebitamento, mentre confermiamo gli investimenti nell’intervallo tra i 900 milioni e 1 miliardo di euro che ci permetteranno di raggiungere una capacità installata di circa 3.000 MW già a fine anno o al più tardi ad inizio 2023”.

I 9 mesi di Erg: cosa è successo da Gennaio a Settembre

Il periodo gennaio-settembre si è chiuso con un margine operativo lordo di 411 milioni di euro in forte crescita rispetto ai 254 milioni registrati nei primi nove mesi del 2021. Quasi triplicato il risultato netto attività continue salito a 174 milioni da 66 milioni, mentre il risultato netto è risultato pari a 245 milioni da 105. Nei 9 mesi I ricavi sono aumentati da 382 a 562 milioni di euro.

Nel solo terzo trimestre il mol consolidato adjusted si è attestato a 133 milioni e il risultato netto attività continue adjusted a 51 milioni (da 13 milioni). I ricavi sono saliti da 123 a 188 milioni di euro.

Crescono le rinnovabili

Il gruppo segnala la crescita del portafoglio rinnovabile. Nei nove mesi sono stati investiti 823 milioni in nuova capacità rinnovabile per complessivi 571 MW entrati progressivamente nel portafoglio di Gruppo rispetto al 30 settembre 2021.

Rivista al rialzo la guidance

Erg rivede al rialzo la previsione per il margine operativo lordo, che è ora compresa in un intervallo tra 520 e 550 milioni (in precedenza 485-515 milioni); confermati gli investimenti tra 900 milioni e 1 miliardo, in leggero calo l’indebitamento finanziario netto tra i 1.500 e i 1.600 milioni (in precedenza 1.550-1.650 milioni).