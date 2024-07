Eni, Descalzi in Albania incontra Rama: nuove collaborazioni energetiche in vista

L’ad Descalzi ha incontrato il primo ministro albanese Edi Rama a Tirana per discutere delle attività di Eni in Albania e dei progetti di transizione energetica, inclusa la valorizzazione di terreni degradati

Eni e Albania insieme verso un futuro energetico sostenibile. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, si è incontrato a Tirana con il vice primo ministro e ministro delle Infrastrutture e dell’Energia della Repubblica d’Albania, Belinda Balluku, per discutere delle attività correnti della major petrolifera nel paese e di potenziali futuri collaborazioni. Successivamente, insieme alla ministra Balluku, ha partecipato a un incontro con il primo ministro albanese Edi Rama. È quanto si legge in una nota del cane a sei zampe.

Il titolo Eni su Piazza Affari registra una perdita dello 0,74%, scendendo a 14,13 euro per azione due ore dopo l’apertura.

L’incontro tra Descalzi e Rama

Durante l’incontro, Descalzi ha aggiornato il primo ministro sulle attività esplorative di Eni in Albania e sui progetti legati alla transizione energetica, come la produzione di materie prime agricole per la bioraffinazione su terreni degradati, un’iniziativa volta a valorizzare aree inutilizzate per l’energia verde.

La presenza di Eni in Albania risale agli anni ’90, con un significativo ritorno nel 2019, contribuendo attivamente allo sviluppo energetico del paese. Questo incontro segna un passo avanti nella collaborazione tra Eni e le istituzioni albanesi, puntando a rafforzare le sinergie esistenti e ad aprire nuove opportunità nel settore energetico sostenibile.