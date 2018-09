Engie Italia inaugura la nuova sede milanese

ENGIE Italia ha inaugurato il nuovo quartier generale italiano, situato alla Bicocca, storica zona industriale della città di Milano. Presente all’inaugurazione il sindaco, Giuseppe Sala.

“Per la sua nuova sede – si legge nella nota della società – ENGIE Italia ha scelto un edificio che risponde ai valori dell’Azienda: trasparenza, unione, sostenibilità a favore di un progresso armonioso”.

Un edificio a basso impatto ambientale, 15.000 mq distribuiti su sei piani, chiamato ad accogliere 700 dipendenti. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, la nuova sede è di classe energetica AA, è dotata di un sistema di illuminazione a LED, domotizzata e automatica, che sfrutta la luce solare esterna limitando quindi i consumienergetici. Questo, unito all’impianto fotovoltaico e a quello di climatizzazione a pompe di calore, permette un risparmio in termini di emissione di CO2 in atmosfera pari a 850 tonn/anno.

Gli elementi utilizzati hanno tra l’altro permesso alla sede di ENGIE Italia di conseguire la prestigiosa certificazione LEED Platinum for New Construction – Leadership in Energy ad Environmental Design.

Completano la struttura: colonnine di ricarica delle auto elettriche, ampi spazi verdi, 4 terrazzi dotati di sistemi di irrigazione alimentato dal recupero delle acque piovane che permette un risparmio di 1.300 metricubi di acqua all’anno. La facciata in doppio vetro enfatizza la trasparenza della struttura.