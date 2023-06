Energy Spa firma l’accordo per l’acquisizione di cloud computing Srl

L’operazione è prevista per fine luglio 2023, e prevede l’ottimizzazione del consumo energetico del gruppo

“Energy“, azienda attiva nella fornitura di sistemi integrati di accumulo energetico quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver firmato un accordo preliminare il 27 giugno 2023 per l’acquisizione di Cloud Computing S.r.l., un’azienda con sede a Trento attiva dal 2016 nello sviluppo di software con applicazioni IoT.

Una gestione dei prodotti più efficace

In linea con la strategia di crescita dichiarata al momento della quotazione, l’acquisizione mira a integrare l’esperienza di Cloud Computing S.r.l. nel controllo remoto e nella gestione dei sistemi di produzione, accumulo e consumo energetico nel gruppo Energy. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione dei prodotti software di Energy e supervisionare in modo integrato le fasi strategiche della catena del valore.

L’operazione avverrà attraverso EnergyInCloud S.r.l., una start-up innovativa di recente costituzione, in cui Energy deterrà il 73% mentre il restante 27% sarà di proprietà degli attuali azionisti di Cloud Computing S.r.l.

EnergyInCloud S.r.l. opererà all’interno del gruppo per lo sviluppo dei progetti di Energy, oltre a servire clienti esterni. Il Consiglio di Amministrazione di EnergyInCloud S.r.l. sarà composto da tre membri, di cui due nominati da Energy S.p.A. e uno nominato da Cloud Computing S.r.l. La chiusura dell’operazione è prevista entro la fine di luglio 2023.

Energy Spa: chi sono?

Energy Spa è un’azienda attiva nella fornitura di sistemi integrati di accumulo energetico. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si impegna a offrire soluzioni innovative per la gestione efficiente dell’energia. L’obiettivo è di sviluppare soluzioni per il controllo remoto e la gestione dei sistemi di produzione, accumulo e consumo di energia. L’azienda mira a presidiare in modo integrato le fasi strategiche della catena del valore, fornendo prodotti e servizi affidabili e all’avanguardia. Con una visione di crescita e innovazione, Energy Spa si posiziona tra i leader del settore dell’energia sostenibile.