ENEL X e V-Valley accordo per la mobilità elettrica

Il Gruppo Enel X ha scelto il distributore di Esprinet come primo partner per implementare la propria strategia di vendita indiretta – Al fine di diffondere la mobilità elettrica sul territorio nazionale

Enel X e V-Valley insieme per la diffusione delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche in Italia. Al fine di indirizzare il mercato delle PMI, Enel X e V-Valley – distributore a valore aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse del Gruppo Esprinet – hanno firmato un accordo di collaborazione per la distribuzione nazionale della Gamma Juice di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici in ambito residenziale, commerciale e pubblico.

In particolare, V-Valley si occuperà della distribuzione dei prodotti della Gamma Juice di Enel X per la mobilità elettrica che si contraddistinguono per avanguardia tecnologica, attenzione alla sostenibilità, praticità, sicurezza nonché design. Con la JuicePole, JuicePump e la JuiceBox, recente vincitrice del premio “Il Compasso d’Oro”, V-Valley amplia ulteriormente il ventaglio di opportunità di business per i propri clienti.

L’obiettivo di Enel X è di aumentare la propria presenza sul territorio e il proprio portafoglio clienti. Con questa partnership il Gruppo potrà avvalersi della competenza commerciale e tecnica di V-Valley nella ricerca, nella profilazione e nella formazione di nuovi rivenditori, che si occuperanno della vendita e dell’installazione del prodotto su tutto il territorio. Inoltre, V-Valley mette a disposizione di Enel X un team di professionisti specializzati, risorse per la formazione del canale di vendita e un marketplace ricco di tecnologie complementari.

“Questa collaborazione ci permette di accelerare la diffusione delle nostre stazioni di ricarica in tutto il Paese grazie alla rete di distribuzione capillare del Gruppo Esprinet – ha dichiarato Federico Caleno, Responsabile mobilità elettrica Enel X Italia -. Siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni di ricarica intelligenti in ambito pubblico, business e domestico che rendono la mobilità elettrica accessibile a tutti e permettono di fare il pieno di energia alle auto in modo facile e sicuro. Già oggi chi guida un veicolo elettrico può contare su una rete di oltre 12mila punti di ricarica lungo tutto lo stivale; il primo step fondamentale del Piano Nazionale che stiamo implementando con l’installazione di caricatori UltraFast che garantiscono tempi di ricarica rapidissimi”.

“Siamo molto orgogliosi della partnership con Enel X – ha commentato Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia – grazie a questo accordo, che prevede la distribuzione delle soluzioni JuiceBox, JuicePole e JuicePump, il Gruppo Esprinet può dare il suo contributo al processo di diffusione della mobilità elettrica con conseguenze positive sull’ambiente. Inoltre, V-Valley integra e amplia la sua offerta con un brand di altissimo livello ed estende la sua expertise in un’area innovativa e strategica come quella dell’efficientamento energetico”.