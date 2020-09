Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Enel X e Tink partner per l’open banking

La piattaforma tecnologica di Tink consentirà a Enel X Financial Services, la controllata di Enel specializzata in soluzioni di pagamento, di sviluppare servizi finanziari digitali mirati ai propri clienti in Italia e in Europa.

Enel X annuncia una partnership con la società tecnologica Tink, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel mercato dei servizi finanziari digitali. In particolare l’accordo annunciato dalle due realtà permetterà ad Enel X Financial Services di avvalersi della piattaforma open banking di Tink per sviluppare nuovi servizi, che saranno lanciati già dalle prossime settimane. “Questo accordo – ha commentato Giulio Carone, CEO di Enel X Financial Services – rappresenta un passo importante per costruire la nostra leadership nel mercato delle soluzioni finanziarie digitali, integrandole nell’ecosistema Enel dell’energia e la mobilità elettrica e sfruttando le potenzialità dell’open banking. Grazie alla partnership con Tink, saremo in grado di supportare i nostri clienti nella gestione quotidiana delle proprie finanze, con un approccio innovativo basato sull’apprendimento automatico per fornire consigli su misura e personalizzati”. “Siamo estremamente orgogliosi – ha aggiunto Daniel Kjellén, co-fondatore e CEO di Tink – di collaborare con la filiale di servizi finanziari di una delle più grandi utility del mondo e diventarne il partner tecnologico di open banking. Collaborando con Enel X Financial Services, metteremo a disposizione di milioni di clienti in tutto il mondo la nostra tecnologia. Siamo molto contenti di poter aiutare Enel X a diventare un attore leader nel settore fintech”.