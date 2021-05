Enel X e Renault insieme per le ricariche integrate

Renault lancia il nuovo pacchetto di soluzioni per agevolare la ricarica domestica, realizzate in collaborazione con Enel X. Al fine di accelerare la transizione dell’auto verso la tecnologia elettrica e semplificare l’accesso alla ricarica anche a casa

Nasce “Renault E-charge Home”: il pacchetto di soluzioni di ricarica integrate e all-inclusive, sviluppate da Renault insieme alla collaborazione di Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica. Le nuove soluzioni sono disponibili fra gli accessori della gamma elettrica Renault, per un’esperienza integrata nel processo di acquisto del veicolo presso la Concessionaria: scelta della soluzione su misura, finanziabilità dell’importo insieme al veicolo e, infine, supporto al cliente in tutte le fasi.

Con Renault E-Charge Home i clienti potranno scegliere tra tre diversi pacchetti “chiavi in mano”, che variano in base alla potenza della JuiceBox Pro Cellular di Enel X: “E-Charge Home 3” con JuiceBox da 3,7 kW, “E-Charge Home 7” con JuiceBox da 7,4 kW ed “E-Charge Home 22” con JuiceBox da 22 kW. La JuiceBox Pro Cellular di Enel X è la stazione di ricarica domestica intelligente, dotata di regolazione dinamica della potenza per evitare sovraccarichi della rete elettrica e per consentire funzionalità di smart charging.

Grazie alla connessione WI-FI e Bluetooth è possibile pianificare e monitorare le operazioni di ricarica a distanza tramite l’app JuicePass di Enel X. Inoltre, le soluzioni E-Charge Home includono numerosi servizi studiati con Enel X per assistere il cliente in tutte le fasi della customer journey: sopralluogo a domicilio per verificare l’adeguatezza dell’impianto elettrico e la fornitura di energia elettrica, e prestare consulenza su eventuali interventi necessari, aumenti di potenza contrattuale, autorizzazioni condominiali; installazione della JuiceBox e collegamento al contatore elettrico; assistenza tecnica da remoto tramite un Contact Center dedicato; garanzia di due anni e manutenzione straordinaria.

Le soluzioni “E-Charge Home” sono compatibili con tutti i modelli elettrici e ibridi plug-in della gamma Renault E-TECH: Twingo E-Tech Electric, Zoe E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric, Master E-Tech Electric, Captur E-Tech Plug-in Hybrid e Mégane E-Tech Plug-in Hybrid. Ad esempio, Renault Zoe con JuiceBox da 7,4 kW effettua una ricarica completa in una notte e con JuiceBox da 22 kW in tre ore. Renault Twingo Electric con JuiceBox da 7,4 kW effettua una ricarica completa in quattro ore e con JuiceBox da 22 kW in meno di due ore. In occasione del lancio di “E-Charge” i clienti accederanno a un’offerta esclusiva sul veicolo al cuore della sua gamma 100% elettrica: Renault Zoe E-Tech Electric.

E non è tutto. Chi acquisterà Renault Zoe entro il 30 giugno, potrà avere “E-Charge Home 7” (JuiceBox Pro Cellular di Enel X da 7,4 kW, inclusi sopralluogo, installazione standard, assistenza tecnica da remoto, due anni di garanzia e manutenzione straordinaria) a 600 euro iva inclusa. In alternativa, chi non possiede un box auto, potrà beneficiare dell’offerta “E-Charge Street 7”, un voucher da 695 kWh di energia (corrispondenti a circa 4mila km) per la ricarica pubblica, da utilizzare attraverso l’app JuicePass di Enel X, o l’apposita card. Nell’offerta sono compresi anche due anni di servizio illimitato per la prenotazione delle infrastrutture di ricarica.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con Renault che garantisce ai Clienti un’esperienza di ricarica domestica comoda e sicura – ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia – Accelerare il processo di transizione verso la mobilità elettrica è uno degli obiettivi di Enel X che nel 2017 ha avviato un piano ambizioso per dotare il Paese di una rete di punti di ricarica pubblica capillare e resiliente. A questo impegno abbiamo affiancato quello per la diffusione della ricarica in ambito privato, puntando sulle innovative JuiceBox e sugli accordi con le più importanti case automobilistiche”.

“Da oltre un decennio, Renault si impegna per rendere la transizione verso la mobilità elettrica una scelta innovativa nella tecnologia, responsabile verso l’ambiente e semplice nell’acquisto e nell’assistenza – ha commentato Eric Pasquier, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy -.Oggi abbiamo voluto far evolvere le soluzioni per la ricarica privata proposte ai nostri clienti, studiando con il nostro partner Enel X soluzioni integrate che includono consulenza personalizzata e servizi per un’esperienza di acquisto e di guida elettrica intuitiva e senza pensieri”.