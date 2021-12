Enel X e Policlinico Gemelli lanciano servizio di telemedicina aziendale

Lo strumento integra il check up classico con un percorso di wellness a governance clinica per i dipendenti delle aziende attraverso una piattaforma di telemedicina con app e smart watch

Il processo di trasformazione digitale sta investendo anche la medicina. Enel X e Policlinico Universitario Gemelli lanciano Smart Axistance e-Well, la soluzione di telemedicina studiata per le aziende che consente di offrire ai propri dipendenti un percorso di wellness a governance clinica integrato con il check up classico. Il servizio è stato presentato in occasione del Connext 2021, l’evento nazionale di partenariato industriale di Confindustria

In particolare, il personale inserito nel programma, dopo il consueto check up iniziale, riceverà sull’app sviluppata da Enel X un percorso di wellness personalizzato con il supporto da remoto dei medici del Policlinico. Inoltre, il paziente riceverà anche uno smart watch e una dieta personalizzata, con obiettivi aggiornati periodicamente.





Come integrazione delle visite specialistiche previste dal check up classico, lo stato di benessere iniziale viene valutato sulla base di un protocollo clinico scientificamente riconosciuto, basato su 5 aree di riferimento, quali stress, attività fisica, regime alimentare, sonno e fumo. La durata del percorso è di almeno un anno e viene erogato interamente in telemedicina, attraverso televisite periodiche che consentono di verificare gli obiettivi raggiunti ed eventualmente calibrare la tabella di marcia. Per accedere al servizio, le aziende possono visitare il sito di Enel X entrando nella sezione telemedicina.

Francesco Venturini, responsabile di Enel X, ha sottolineato come “i trend della medicina stiano evolvendo rapidamente spinti dalla diffusione di tecnologie, consentendo alle persone di accedere a servizi innovativi di telemedicina”. Smart Axistance è uno “strumento di telemedicina dedicato alle aziende, pensato per i dipendenti che potranno fare un tradizionale check up e avviare un percorso personalizzato di telemedicina per migliorare il proprio livello di benessere”.

“Con Smart Axistance e-Well siamo in grado di offrire un percorso personalizzato sulle esigenze e le necessità dell’utente, offrendogli un programma di wellness orientato alla prevenzione ed all’acquisizione di corretti stili di vita, con un check up iniziale ed un continuo processo di personalizzazione, allineamento e verifica tramite televisite e dispositivi integrati”, ha dichiarato Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.