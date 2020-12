Enel tra i primi 10 campioni d’innovazione in Europa

La società è stata nominata tra le 10 aziende più attive in termini di Open Innovation nell’ambito della classifica Corporate Startup Stars Awards 2020 gestita dalla Camera di Commercio Internazionale e Mind the Bridge – Enel ha anche ricevuto il Corporate Startup Procurement Award 2020

Enel entra nella Top Ten delle aziende più attive nel campo dell’Open Innovation nei Corporate Startup Stars Awards 2020, gestita dalla Camera di Commercio Internazionale e Mind the Bridge. La classifica premia le aziende che portano risultati solidi in termini di collaborazione di maggior successo e reciprocamente vantaggiose con le startup. Inoltre, il Gruppo ha ricevuto anche il Corporate Startup Procurement Award 2020.

Enel ha creato un network globale di 10 innovation Hub situati in Brasile (Rio de Janerio), Cile (Santiago), Israele (Tel Aviv), Italia (Milano, Catania, Pisa), Russia (Mosca), Spagna (Madrid) e Stati Uniti (Boston, San Francisco), per lo scounting di startup con un potenziale significativo in termini di tecnologie e modelli di business rilevanti per il lavoro di Enel.

Sono 5 anni che il Gruppo ha implementato il suo approccio “Open Innovation”, e delle oltre 9mila proposta da parte di startup ne ha implementare circa 320; offrendo a queste la possibilità di lavorare nei propri laboratori insieme a specialisti commerciali e tecnici della società, creando una contaminazione della cultura e creando uno spazio per lo sviluppo di soluzioni.

Inoltre, Enel lavora costantemente sull’ecosistema del Procurement, aggiungendo nuovi livelli di supporto (dal mentoring, all’incubazione, alla guida finanziaria). Una volta che l’idea è stata testata e validata, la società offre alle startup la possibilità di scalare la propria soluzione sulle proprie linee di business a livello mondiale.

“Cerchiamo sempre di ampliare la ricerca di soluzione innovative in grado di promuove lo sviluppo sostenibile – ha sottolineato Francesco Di Carlo, Responsabile Global Procurement di Enel -. Per ottenere i migliori risultati, lavoriamo constantemente sui processi di procurement e continueremo a investire nella nostra capacità di accelerare le soluzioni, in modo che quelle testate con successo possano essere facilmente implementate su scale più ampia”.

Le principali aree di lavoro comprendono anche: lo stoccaggio dell’energia, i big data, la gestione dell’energia, la casa intelligente, la mobilità elettrica, IoT, la manutenzione predittiva, l’intelligenza artificiale, le tecnologie intelligenti e la robotica.

“In Enel siamo costantemente alla ricerca di innovazioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, startup, innovatori indipendenti, università e centri di ricerca, potenziali aziende partner, ONG e associazioni – ha dichiarato Ernesto Ciorra, Chef Innovability Office di Enel -. Per avere successo, bisogna sviluppare relazioni che siano reciprocamente vantaggiose e creino valore condiviso per tutti gli stakeholder”.