Per Enel emissione di un sustainability-linked bond con scadenza 2029 e cedola fissa annuale. Mentre Banco Bpm ha lanciato un green bond a 4 anni a tasso fisso

Nuovo green bond di Enel e Banco Bpm. Il colosso energetico italiano guidato da Francesco Starace ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario sustainability-linked con scadenza marzo 2029. L’emissione in euro garantirà una cedola fissa annuale e sarà di taglio benchmark, quindi almeno 500 milioni. Il rating atteso è Baa1 da Moody’s, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Emissione anche da parte di Banco Bpm, che ha lanciato un green bond da 500 milioni, con scadenza a quattro anni (13 settembre 2026) registrando richieste per 950 milioni. Si tratta di un’obbligazione senior non-preferred a tasso fisso con taglio da 150 mila euro che sarà quotata alla Borsa del Lussemburgo.

Ma la notizia non sostiene il titolo di Enel che vicino alla chiusura di Borsa perde lo 0,44% a 4,68 euro. Mentre Bpm guadagna lo 0,36% a 2,49 euro.

Il nuovo bond sostenibile di Enel

Le indicazioni iniziali di prezzo per il nuovo bond sostenibile Enel sono per uno spread in area di 175 punti base sopra il tasso midswap. L’obbligazione sarà quotata all’Euronext di Dublino. Il pricing è atteso oggi, martedì 6 settembre e sono attese un boom di richieste. Il colosso energetico a settembre 2021 aveva collocato obbligazioni sustainability-linked a 4, 7 e 13 anni per 3,5 miliardi di euro, raccogliendo ordini per quasi 11 miliardi.

Il collocamento è gestito dai bookrunners Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit.

Banco Bpm lancia bond senior a tasso fisso

Il rendimento del nuovo green bond Banco Bpm è stato fissato a 385 punti base sopra il tasso mid-swap rispetto alle prime indicazioni nell’area di 400 punti base sopra il mid-swap. Joint lead manager del deal sono Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC e Natwest Markets