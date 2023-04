Enel, dal Pnrr fondi per quasi 4 miliardi: investimenti anche alla 3Sun di Catania

Negli ultimi giorni vinti 3 bandi da 38 milioni per progetti in Calabria Liguria e Puglia. Torna in servizio la centrale idroelettrica di Capodacqua ad Arquata del Tronto

Sono quasi 4 miliardi i fondi del Pnrr che Enel si è aggiudicata con i vari progetti nell’ambito della Missione, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Negli ultimi giorni sono stati vinti anche 3 bandi per produrre idrogeno verde. In ciascun bando, Enel si è aggiudicata il primo posto nella graduatoria di merito. Lo ha riferito il direttore di Enel, Nicola Lanzetta, all’Ansa.

Idrogeno verde: progetti in Puglia, Calabria e Liguria

Le ultime gare vinte, dal valore complessivo di circa 38 milioni di euro, riguardano progetti in Calabria, Puglia e Liguria per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Tra i bandi più importanti assegnati vi è quello delle reti di distribuzione in ottica smart grids, l’ampliamento della fabbrica di pannelli fotovoltaici 3Sun di Catania, lo sviluppo di impianti per la produzione di idrogeno verde e il miglioramento dell’infrastruttura idrica della diga di Pozzillo (Enna). I progetti valorizzeranno aree in cui sorgono centrali termoelettriche in dismissione come la centrale di Rossano Calabro, la Federico II di Brindisi e la Eugenio Montale di La Spezia.

Torna in servizio la centrale idroelettrica di Capodacqua

Enel, tramite Enel Green Power, ha annunciato il ritorno alla produzione di energia rinnovabile dell’impianto idroelettrico di Capodacqua ad Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La centrale era ferma dal 2016 in seguito al sisma che aveva colpito la zona. I lavori, durati due anni, nel segno della sostenibilità ed economia circolare, hanno visto il rifacimento dell’impianto che è stato completamente ristrutturato. L’impianto, costruito nel 1906, è parte del sistema di centrali costruite lungo la valle del Tronto, ha una potenza installata di 300kW ed è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 400 famiglie.

Cos’è la missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica?

La transizione ecologica è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro. La missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica è uno degli obiettivi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il piano approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese. Questa si occupa dei grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.