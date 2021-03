Enel, Carlo Tamburi nominato membro esterno del CdA della Sapienza

Il Presidente e CEO di Enel Italia ricopre dal 2014 il ruolo di direttore responsabile della divisione Italia che si occupa di tutte le attività svolte dalla multinazionale nel Paese

Il Senato Accademico ha nominato Carlo Tamburi membro esterno del Consiglio di Amministrazione della Sapienza. Il Presidente e CEO di Enel Italia è stato scelto nell’ambito di una rosa di quattro nominativi, individuati a seguito di avviso pubblico, tra qualificati esponenti di fondazioni, onlus, istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché no profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica, della cultura e delle imprese.

Laureato in Scienze Statistiche alla Sapienza nel 1982, Carlo Tamburi ricopre dall’estate del 2014 il ruolo direttore responsabile della divisione Italia che si occupa di tutte le attività svolte dalla multinazionale nel Paese e in particolare della vendita di energia elettrica e gas a circa 30 milioni di clienti.

In precedenza ha svolto diversi incarichi nel Gruppo tra i quali: Responsabile Mergers and Acquisitions (2002-2005); Direttore Acquisti, Servizi Generali ed Immobiliari (2005-2007); Direttore della Divisione Internazionale con attività in Russia, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Grecia, Francia e Belgio (2008-2014).

Inoltre, da dicembre 2000 a luglio 2002 è stato Dirigente Generale, Direttore della Direzione VII, Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, il Presidente e CEO di Enel è anche membro del Comitato Tecnico Energia di Confindustria; del Consiglio di Amministrazione della Fondazione MAXXI; del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia; Vice Presidente di Elettricità Futura, Ambasciatore dell’Associazione Dynamo Camp Onlus.

“Il percorso professionale e l’alta esperienza in campo gestionale maturata da Carlo Tamburi, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, – ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni – saranno di grande utilità nel contesto di un organo di programmazione finanziaria e di indirizzo strategico quale è il Consiglio di amministrazione, contribuendo in questa complessa fase storica, allo sviluppo per Sapienza di strategie efficienti, sostenibili e in linea con l’attuale contesto sociale.”