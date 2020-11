Enel aggancia i premi assicurativi alla sostenibilità

Il costo del premio assicurativo sarà legato alla capacità di Enel di raggiungere entro la fine del 2021 il 55% della capacità totale installata con fonti rinnovabili

Enel e la sua società di riassicurazione, Enel Insurance, hanno lanciato un nuovo programma assicurativo indicizzato a obiettivi sostenibili nell’ambito dei rinnovi assicurativi del 2020-2021. La polizza, resa possibile dal sostegno garantito all’iniziativa da Allianz , Axa e Generali, copre tutte le attività del gruppo Enel.

“Si tratta del primo programma al mondo nel panorama assicurativo che recepisce e integra criteri di sostenibilità quali gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite”, sottolinea la società in una nota.

In questo caso il programma denominato “Property All Risk SDG Linked” prende come riferimento l’indicatore SDG 7 “Affordable and Clean Energy”. Il costo del premio assicurativo sarà dunque legato proprio alla capacità del gruppo di raggiungere entro la fine del 2021 il 55% della capacità totale installata con fonti rinnovabili. Sarà un advisor indipendente a certificare che l’obiettivo sia stato raggiunto.

“La collocazione del primo programma assicurativo al mondo collegato ad obiettivi di sostenibilità è un’ulteriore prova dell’impegno di Enel verso una piena integrazione della sostenibilità in ogni strategia e attività del nostro business, oltre che del crescente interesse da parte del mondo finanziario e adesso anche assicurativo di prodotti finanziari sostenibili,” ha affermato il Cfo di Enel, Alberto De Paoli. “Esiste un chiaro legame tra sostenibilità e creazione di valore, dal momento che investendo in progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, le aziende possono massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, contribuendo al contempo al raggiungimento degli SDG. Siamo fiduciosi che le aziende adotteranno sempre più questo modello, orientando le loro attività verso una strategia globale che ponga la sostenibilità al centro delle loro decisioni di business.”

L’iniziativa assicurativa è stata realizzata con il supporto del broker Marsh e delle compagnie assicurative Allianz Global Corporate & Specialty, Axa XL, Generali Global Corporate & Commercial Italia e Mapfre.

Da sottolineare che questo programma assicurativo non è il primo progetto della società guidata da Francesco Starace legato alla finanza sostenibile. Lo scorso anno Enel ha emesso dei General Purpose Bond legati al raggiungimento degli SDG, mentre nel 2020 la gamma degli strumenti legati alla sostenibilità è stata ampliata con prestiti e linee di credito rotative legati al raggiungimento degli SDG.