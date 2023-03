Enav vola nel 2022 con risultati a livelli pre-pandemia. Utile +34%. Ebitda +22,4%

Ottimi risultati per la società che gestisce il traffico aereo. Aumenta il traffico di rotta (+65,3%) e di terminale (+63,5%). Proposto un dividendo di 0,1967 euro per azione

Il Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio 2022 e il Bilancio consolidato di Gruppo.

Il 2022, nonostante la situazione generale, è stato caratterizzato da una forte ripresa del traffico aereo che ha fatto registrare volumi quasi in linea con i livelli pre-pandemici. I picchi maggiori sono avvenuti nei mesi di agosto e ottobre con dati superiori anche allo stesso periodo del 2019. L’incremento costante in tutti i trimestri ha permesso di chiudere il 2022 recuperando, in termini di unità di servizio, il 95,2% rispetto al 2019. Il traffico di rotta, espresso in unità di servizio, è cresciuto del 65,3% rispetto al 2021. Il traffico nazionale è aumentato del 36,4% mentre quello internazionale ha avuto una crescita dell’89,1%. Il traffico di terminale, invece, ha registrato un aumento del 63,5% rispetto al 2021, generalizzato su tutto il territorio italiano.

I dati del bilancio

I ricavi totali si attestano a 944,31 milioni di euro, in aumento del 12,9% rispetto al 2021 grazie alla forte crescita dei ricavi da attività operativa (+82,6%), principalmente per effetto del maggior traffico aereo gestito, in particolare durante il periodo estivo. Il margine operativo lordo regista un miglioramento (+22,4%) passando da 222,38 milioni a 272,19 milioni di euro con la marginalità aumentata al 28,8%. L’utile netto è stato di 104,5 milioni di euro, una crescita del 33,9%. I costi operativi totali si attestano a 672,1 milioni di euro, in aumento del 9,4% rispetto al 2021. Tale aumento è dovuto principalmente alla maggiore attività operativa, conseguenza diretta del forte incremento dei voli. Scende l’indebitamento netto che al 31 dicembre 2022 presenta un saldo di 407,8 milioni di euro in miglioramento di 75,7 milioni di euro, rispetto all’anno precedente. Proposto un dividendo pari 2022 pari a 0,1967 euro per azione corrispondenti a 106,4 milioni di euro con la cedola che sarà staccata lunedì 23 ottobre 2023 e messa in pagamento il 25 ottobre 2023.

Enav, Simioni: 2022 anno decisivo del trasporto aereo

“Il 2022 è stato un anno decisivo per il mercato del trasporto aereo e conferma la piena ripresa dei voli e la voglia di viaggiare delle persone, che tornano a spostarsi anche all’estero, come dimostra la crescita dei volumi dei voli internazionali. Siamo molto soddisfatti dei significativi risultati economico-finanziari raggiunti ma lo siamo ancor di più perché, nel 2022, abbiamo dato concretezza ad un piano industriale che porterà ENAV in una nuova dimensione. Con l’inaugurazione a Brindisi della prima torre di controllo digitale gestita da remoto e l’implementazione di nuove piattaforme è infatti iniziata una nuova era di trasformazione nelle modalità di erogazione del servizio di controllo del traffico aereo, che avrà impatti positivi sia sul settore sia sull’indotto dei territori, garantendo crescita economica e servizi sempre più efficienti. I ricavi da mercato non regolamentato stanno continuando a crescere in maniera costante grazie alle sinergie tra le società del Gruppo” ha dichiarato l’amministratore delegato di Enav Paolo Simioni.