Enav, piano di sostenibilità: carbon neutrality nel 2022

La società che gestisce il traffico aereo civile si impegna a diventare ad impatto climatico zero: ecco le iniziative previste da qui al 2023

E’ un piano di sostenibilità ambizioso quello approvato dal Cda di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano. Gli obiettivi fissati da qui al 2023 sono 33, e tra questi spicca la neutralità dal carbone, che dovrà essere raggiunta entro il 2022: già nel 2021 saranno ridotte del 23% le emissioni dirette di CO2, fino ad arrivare all’80% nel 2022, con il restante 20% sarà compensato attraverso il finanziamento di progetti di tutela ambientale a beneficio del sistema Paese ed internazionale. In questo modo Enav sarà un’azienda ad impatto climatico zero, superando e anticipando di quasi 10 anni i target dell’Unione europea: un percorso avviato nel 2017, anno di attivazione di una innovativa procedura che ha permesso di risparmiare globalmente 128 milioni di kg di carburante per minori emissioni, pari a 403 milioni di Kg di CO2.

Gli altri obiettivi sono inseriti nelle linee strategiche “Strategia e Governance”, “Politiche”, “Innovazione tecnologica”, “Reporting e Comunicazione”, “Cultura e Progetti dedicati” e “Climate Change”, tutte ispirate ai 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Tra le iniziative più interessanti ci sono: l’acquisto e la produzione di energia da fonti rinnovabili, la graduale sostituzione del parco auto con vetture elettriche, il ricorso allo smart working, l’eliminazione delle plastiche monouso e la green supplychain, nonché le iniziative finalizzate alla cura delle persone, come il miglioramento del rapporto tra lavoro e vita privata, le politiche di welfare e una nuova visione della diversità e inclusione quali opportunità per un’azienda migliore. A tal proposito verranno lanciati un progetto dedicato all’inclusione delle persone con disabilità e progetti relativi alla gender diversity e al diversity management.

“Lo sviluppo sostenibile – commenta l’amministratore delegato Paolo Simioni – è il driver che guida tutte le strategie industriali del Gruppo ENAV. Siamo ormai una smart company impegnata sull’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei sistemi e la crescita delle risorse, ed ora anche in prima linea nella gestione dei droni, che rappresentano un settore in forte evoluzione, per il miglioramento dei servizi essenziali e strategici per le persone e l’Italia. Ci siamo allineati agli SDGs, definiti dall’ONU per promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. Lo stiamo facendo con impegno e dedizione grazie ad un Piano investimenti totalmente ‘’sostenibile’’ che genererà impatti positivi per tutto il settore e per l’indotto”.