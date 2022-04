Elicotteri, Leonardo consegna i primi due velivoli navali al Qatar

Il programma NH90 per il Qatar comprende 16 NH90 (elicottero bimotore multi-ruolo) per il trasporto tattico e 12 NH90 per le missioni navali- Le consegne continueranno fino al 2025

Leonardo segna un nuovo importante risultato per il programma elicotteristico militare della Forza Aerea del Qatar, con la consegna dei primi due elicotteri navali NFH. La consegna, si legge in una nota, è “avvenuta in linea con gli impegni contrattuali”, è stata effettuata il 31 marzo durante una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento Leonardo di Venezia Tessera alla presenza di rappresentanti dell’operatore, dell`Azienda e della joint venture NHIndustries. La Forza Aerea del Qatar è uno degli operatori a impiegare entrambe le versioni (sia TTH sia NFH) dell’NH90 per diverse applicazioni in ambiente terrestre e marittimo.

La consegna dei primi due elicotteri navali segue quella del primo elicottero in versione TTH per impieghi terrestri, avvenuta nel dicembre 2021 presso lo stabilimento Airbus Helicopters di Marignane in Francia, al quale si è più recentemente aggiunto anche il secondo TTH. Il primo NFH navale era stato presentato pubblicamente per la prima volta nel corso del National Day del Qatar il 18 dicembre.

Il programma NH90 per il Qatar e il contributo di Leonardo

Gestito attraverso la joint venture NHIndustries – società partecipata da Leonardo, Airbus e GKN Fokker – l’NH90 è il più grande programma elicotteristico militare in Europa. L’NH90 è offerto in due varianti, una dedicata alle operazioni navali (NFH – Nato Frigate Helicopter) e una alle missioni terrestri (TTH – Tactical Transport Variant). Ad oggi, quasi 470 elicotteri sono in servizio in tutto il mondo. La flotta mondiale ha accumulato quasi 330.000 ore di volo in missione, in presenza di qualsiasi condizione climatica, sia in ambiente terrestre che marittimo.

Nel dettaglio, il programma NH90 per il Qatar comprende 16 NH90 TTH, 12 NH90 NFH un pacchetto completo di supporto, manutenzione, addestramento e infrastrutture. Le consegne continueranno fino al 2025. Secondo il comunicato diramato dalla società, il programma potrebbe essere ulteriormente ampliato in futuro con l’aggiunta di altre 12 unità (6 TTH + 6 NFH).

Leonardo agisce in qualità di prime contractor con responsabilità per la gestione del programma, l’assemblaggio finale e la consegna dei 12 elicotteri NH90 NFH dalla sua struttura di Venezia – Tessera, la fornitura di un completo pacchetto di supporto, simulatori, sistemi e servizi di addestramento per equipaggi e tecnici addetti alla manutenzione.

Inoltre, Leonardo fornisce, contribuisce o sostiene l`integrazione di diversi equipaggiamenti, sistemi avionici e sensori tra cui il suo sistema elettro-ottico LEOSS-T HD, sistemi video e di identificazione, display HD per le consolle di missione installate in cabina. Airbus Helicopters è responsabile dell’assemblaggio finale dei 16 NH90 TTH.