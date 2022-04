Elicotteri, accordo Magnaghi Group e Lockheed Sikorsky-Boeing per il rivoluzionario Defiant X

MA Group e Lockheed Martin Sikorsky-Boeing hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la produzione del sistema di atterraggio per l’elicottero Defiant X

Il gigante aeronautico americano Lockheed Martin Sikorsky-Boeing sceglie il gruppo napoletano Magnaghi e firma con MA Group un accordo molto significativo per lo sviluppo e la produzione del sistema di atterraggio per l’elicottero Defiant X. Il sistema – spiega una nota ufficiale – è composto dal carrello anteriore e principale, tail bumper, sistema di estensione/retrazione, ruote e freni. L’accordo segna una tappa significativa per l’evoluzione del Gruppo nel mercato USA ed in particolare

nelle applicazioni per la Difesa.

Defiant X è un elicottero rivoluzionario proposto da Lockheed Martin Sikorsky-Boeing per il

programma FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft) dell’esercito americano. Defiant X è un

elicottero Multiruolo a tecnologia avanzata che andrà a sostituire gli H-60 Blackhawk.

“L’elicottero Defiant X è all’apice della tecnologia dei velivoli ad ala rotante di nuova generazione” dice

Paolo Graziano, Amministratore Delegato MA Group. E aggiunge: “Magnaghi è orgogliosa di essere uno

dei primi partner del team Defiant X. Abbiamo investito in persone, risorse e infrastrutture tecnologiche

per dimostrare la nostra passione e voglia di essere su questo innovativo Programma. La progettazione

rimarrà in Italia, a Napoli, nel Mezzogiorno. L’integrazione tra la nostra capacità ingegneristica e di R&D

italiana e i nostri stabilimenti per la realizzazione di sistemi critici in USA si è rivelata strategica per

capacità e posizionamento.”

Il sistema completo di carrello di atterraggio per il Defiant X sarà sviluppato, prodotto e qualificato da

MA Group grazie alla sinergia tra le proprie sedi italiane e quelle statunitensi. MA Group è un gruppo di aziende. Magnaghi Aeronautica è leader nel settore industriale aerospaziale, progetta, produce sistemi idraulici ed elettromeccanici di atterraggio e attuazione per velivoli ad ala fissa e rotante, aviazione civile e difesa. Il Gruppo comprende Salver, che sviluppa e produce strutture aerospaziali in materiali compositi avanzati ad alte prestazioni; Metal Sud, azienda specializzata in trattamenti superficiali e processi speciali per la protezione di componenti aeronautici, Magnaghi Brazil, che produce assemblaggi e componenti aeronautici, Blair-HSM, che è specializzata nella produzione di sistemi di atterraggio e componenti aerospaziali complessi, e Air Marine e Airlift Hydraulics, un fornitore di servizi di manutenzione, riparazione e revisione del carrello di atterraggio (MRO) per aeromobili prime e integratori. Air Marine e Airlift Hydraulics forniscono anche servizi di placcatura e trattamenti superficiali per l’industria aerospaziale. Inoltre, ha una Joint Venture in Turchia.