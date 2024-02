Elezioni Usa 2024, Biden trionfa alle primarie dem in South Carolina: “Batterò ancora Trump”

L’attuale inquilino della Casa Bianca ha incassato il 96% dei consensi, consolidando il sostegno degli afroamericani. Questo risultato può rappresentare un segnale positivo per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre

Biden trionfa nelle primarie democratiche nel South Carolina con il 96,2% dei voti, consolidando il sostegno degli afroamericani, minoranza fondamentale per i dem. In questo stato sono in gioco 55 delegati sui 2.000 necessari a vincere la nomination democratica alle presidenziali di novembre.

La vittoria di Biden a Columbia non sorprende, con il presidente Usa che ha ottenuto una vittoria schiacciante contro i due rivali minori: Marianne Williamson ha ricevuto poco più del 2% e Dean Phillips poco meno. L’attenzione principale, tuttavia, è rivolta all’affluenza alle urne, considerata un faro della popolarità di Biden.

Perché la vittoria di Biden in South Carolina è importante?

La South Carolina, storicamente ancorata al campo repubblicano, diventa così il palcoscenico di una sfida che va oltre i confini tradizionali e cerca di allargare il campo di gioco politico.

Questo stato, fondamentale nella vittoriosa campagna di Biden nel 2020, diventa una sorta di termometro per valutare quanto del sostegno ottenuto allora è rimasto. Nonostante i sondaggi attuali indicano che il suo sostegno tra gli afroamericani in sei Stati considerati in bilico è sceso al 71% (contro il 92% nel 2020), la percentuale di supporto rimane comunque significativa: con un aumento del 13% nella partecipazione degli elettori neri rispetto a quattro anni fa. Pur con alcuni elettori insoddisfatti dei risultati ottenuti nll’amministrazione Biden, molti hanno espresso il loro voto come un atto di opposizione contro Trump. Guardando al futuro e alle elezioni generali, Biden ha dichiarato che questa non è soltanto una campagna, ma una missione che va “oltre” e che la rielezione di Trump è qualcosa che “assolutamente non possiamo permetterci”.

Al momento, i media americani, tra cui la Cnn, attribuiscono al presidente degli Stati Uniti oltre il 90% dei consensi. Ora è da vedere se queste indicazioni verranno confermate. Nel frattempo, Biden celebra il buon risultato, aspettando le primarie repubblicane in programma in South Carolina il 24 febbraio, dove l’ex governatrice Nikki Haley cercherà ancora di sfidare il favorito Donald Trump. La prossima tappa per i democratici sarà invece il 6 febbraio in Nevada, dove due giorni dopo si affronteranno i candidati repubblicani.