Elezioni Usa 2024, Biden si ricandida come Presidente degli Stati Uniti: “Finiamo il lavoro, possiamo farcela”

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tramite un breve video la sua ricandidatura per le elezioni del 2024. “Non c’è niente che non possiamo fare se lo facciamo insieme”

È arrivata la conferma. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la sua ricandidatura alla Casa Bianca per il 2024 in un breve video: “Finiamo il lavoro, possiamo farcela” le parole del presidente. La dichiarazione, diffusa tramite il suo account Twitter, è avvenuta nello stesso giorno in cui lo aveva fatto quattro anni fa.

Biden: dobbiamo difendere la democrazia, insieme possiamo farcela

Sin dall’inizio della sua presidenza, Biden aveva espresso in più occasioni l’intenzione di candidarsi per un secondo mandato. Il video dell’annuncio, lungo quasi tre minuti, in cui ha ufficializzato l’intenzione di candidarsi per la rielezione è una sorta di manifesto della sua prossima campagna elettorale. Tema del messaggio? Libertà. “Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell’America. Ogni generazione di americani ha affrontato un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia, difendere le nostre libertà personali e difendere il nostro diritto al voto e i nostri diritti civili. Questo è il nostro. La questione che stiamo affrontando è se nei prossimi anni avremo più libertà e più diritti o meno. Si stanno preparando a toglierci libertà. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione Questi sono gli Stati Uniti d’America e non c’è niente, semplicemente niente, che non possiamo fare se lo facciamo insieme. Possiamo farcela, possiamo tornare. Finiamo il lavoro” le parole del messaggio di Biden.

Per dare ancora più forza alle parole durante il messaggio del presidente sono passate immagini degli Stati Uniti intervallate da interventi in cui Biden sostiene il diritto all’aborto, la difesa della democrazia, il diritto al voto e la rete di sicurezza sociale. Tutti temi che saranno al centro della futura campagna elettorale per le elezioni 2024.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023 L'annuncio di Biden via Twitter

Anche Kamala Harris si ricandida alla vice presidenza

Poco dopo l’annuncio di Biden, anche Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti e prima donna a ricoprire tale carica, ha annunciato la sua ricandidatura per le elezioni 2024 “In quanto americani, noi crediamo nella libertà e crediamo che la nostra democrazia sarà forte quanto lo è la nostra volontà di lottare per essa. Ecco perché Joe Biden ed io ci candidiamo per la rielezione”, ha twittato Harris.

Elezioni 2024: pronta a partire la campagna elettorale

Nel pomeriggio Biden ha in programma di intervenire alla North Americàs Building Trades Unions Legislative Conference. Intanto il Presidente sembra, già, pronto per far partire la campagna elettorale. Nei prossimi giorni incontrerà alcuni dei principali donatori del Partito Democratico a Washington. Nei prossimi giorni Biden ha intenzione di acquistare degli spazi in tv con l’obiettivo di imprimere sin dall’inizio un’impronta aggressiva alla sua campagna elettorale. Tra pochi giorni, avverrà anche l’annuncio dei responsabili della sua campagna. La scelta sembra essere ricaduta su Julie Chavez Rodriguez, tra i principali consiglieri della Casa Bianca e già vice campaign manager del ticket Biden-Harris alle precedenti elezioni. Il vice sarà Quentin Fulks, responsabile della campagna del senatore Raphael G. Warnock in Georgia lo scorso anno.

Biden non dovrebbe avere grosse difficoltà a vincere le primarie del partito dato che nessun politico democratico di rilievo si candiderà. Usanza vuole che quando un presidente in carica si candida per un secondo mandato gli altri politici del suo partito evitano di candidarsi. Tra l’elettorato restano però i dubbi sulla tenuta fisica e sull’età di Biden che compirà quest’anno 81 anni ed era, già al momento della prima elezione, il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre. Se verrà rieletto avrà 86 anni al termine del suo secondo mandato. Da alcuni sondaggi, l’elettorato democratico, infatti, preferirebbe avere un candidato più giovane e moderno. Le primarie dei Democratici si concluderanno con la convention nazionale del partito, che si terrà tra il 19 e il 22 agosto del 2024 a Chicago.

Partito repubblicano: Trump resta favorito

Ancora da capire chi sarà il candidato del partito repubblicano. Il favorito resta Donald Trump. La prima avversaria ufficiale è Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, che è stata la prima esponente di peso del partito ad annunciare la candidatura per le primarie, anche se dai primi sondaggi parte largamente sfavorita.