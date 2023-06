Elezioni Molise: centrodestra verso una vittoria netta, ennesimo flop per l’alleanza Pd-M5S

Il candidato del centrodestra Francesco Roberti è oltre il 60%, lo sfidante del centrosinistra Gravina si ferma al 35%. – Fratelli d’Italia sfiora il 20%, debacle M5S e Lega al 5%

Il centrodestra vince anche in Molise. Nonostante siano ancora state scrutinate solo 101 sezioni su 393 il vantaggio conquistato dall’ex sindaco di Termoli Francesco Roberti sembra ormai incolmabile. Per l’alleanza Pd-M5S si profila dunque l’ennesimo flop elettorale di questa stagione elettorale difficile per tutto il centrosinistra. Roberti subentra dunque a Donato Toma alla guida della Regione Molise.

Il candidato del centrodestra, Azione e Italia Viva Francesco Roberti si avvia verso la vittoria con oltre il 63% dei voti. Roberto Gravina, sindaco di Campobasso e candidato del centrosinistra sostenuto dall’alleanza giallorossa è fermo al 35,2%. Segue il civico Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti) con l’1,5%.

Ancora una volta le urne consegnano dunque la vittoria al centrodestra, con il centrosinistra – alleato al M5S – costretto nuovamente a leccarsi le ferite, nonostante in Molise ci sia stata quella alleanza e quel “terreno comune” tra le opposizioni (o almeno con una parte di esse), più volte richiamata nelle ultime settimane dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

I dati delle liste

Arrivano anche i primi dati relativi alle liste elettorali che sostenevano i tre candidati. Fratelli d’Italia è al 19,9%, mentre il Pd raggiunge il 12%. Forza Italia si conferma secondo partito del centrodestra con il 12,5%. Molto più arretrati il Movimento 5 Stelle, al 5,48% e la Lega, al 5%.

Affluenza sotto il 50%

Si conferma anche la scarsa partecipazione vista altrove nelle recenti tornate elettorali: alla chiusura dei seggi, l’affluenza definitiva delle elezioni Regionali in Molise è sotto al 50%: nei 136 Comuni coinvolti ha votato solo il 47,94 per cento degli aventi diritto, con un calo di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2018.

I commenti

“Il risultato era previsto, abbiamo girato il territorio, abbiamo avuto il sentore che i molisani avessero capito il nostro programma elettorale, il nostro modo di fare politica con moderazione. Siamo soddisfatti, ora iniziamo a preoccuparci per il bene del Molise e dei molisani” ha detto all’Adnkronos Francesco Roberti. “Questa vittoria la dedico a Silvio Berlusconi – continua – se fosse stato vivo sarebbe venuto qui in Molise a chiudere la campagna elettorale. C’è sicuramente il suo zampino, dall’alto mi è stato vicino come quando sono stato candidato a sindaco prima e a presidente della provincia poi. In gergo calcistico avrebbe commentato `Triplete´. Ringrazio tutti, è stata una vittoria del `noi´, il tempo di gioire e si inizia a lavorare, sempre con umiltà, per dare una speranza e una certezza a questo Molise”.

“Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, forza di buongoverno”, ha scritto su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia e ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani.

“L’esito del voto è chiaro: a Francesco Roberti va un augurio di buon lavoro nell’esclusivo interesse dell’intera comunità molisana. Sono stati giorni intensi e per molti versi entusiasmanti, non è bastato. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a convincere la maggior parte dell’elettorato con la nostra proposta di rinnovamento. Il rammarico di non poter guidare direttamente il Molise verso l’orizzonte di sviluppo che abbiamo delineato in questi mesi. Tuttavia abbiamo anche la consapevolezza di aver gettato le basi per un progetto allargato e alternativo alla destra. E, soprattutto, abbiamo il dovere e la convinzione di lavorare ad una opposizione concreta e costruttiva, ma certamente netta”, ha commentato il candidato della coalizione di centrosinistra Roberto Gravina.

“Roberti ha vinto e a lui il va il nostro augurio di buon lavoro come nuovo Presidente della Regione Molise, pur in una tornata segnata dalla bassissima affluenza, stavolta addirittura e abbondantemente sotto il 50%”, ha detto il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi. “Nulla da rimproverare al nostro candidato, Roberto Gravina, che anzi ringraziamo per la bella corsa: lo abbiamo sostenuto con convinzione perché, in un quadro piuttosto in bianco e nero, ha rappresentato l’unico elemento di innovazione”, ha aggiunto.