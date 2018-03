Elezioni, Camera e Senato: ecco i risultati definitivi

Dai dati definitivi delle elezioni e dopo la decisione di Renzi di collocare il Pd all’opposizione, l’unica maggioranza possibile (almeno sulla carta) è quella formata dai Cinque Stelle di Di Maio e dalla Lega di Salvini – Ecco i numeri.

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, mentre il centrodestra è la coalizioni con più seggi. Per il centrosinistra, invece, si tratta di una disfatta storica. Dopo una giornata di scrutini, arrivano i dati definitivi sulle elezioni politiche del 4 marzo. E confermano che, a meno di alleanze trasversali fra due dei tre schieramenti, non c’è alcuna maggioranza possibile per costruire un governo. Dopo le parole di Matteo Renzi, che ha scelto di collocare il Pd all’opposizione, l’alleanza meno inverosimile è quella fra Lega e Movimento 5 Stelle. Tuttavia, ieri Matteo Salvini ha escluso la possibilità di abbandonare la coalizione di cui fa parte.

Tornando ai risultati elettorali, nel centrodestra sorprende proprio l’impennata della Lega, che sorpassa e distacca Forza Italia. Nel centrosinistra, invece, nessuna lista oltre al Pd supera la soglia di sbarramento del 3%. Entra in Parlamento Liberi e Uguali, che però ottiene un risultato largamente inferiore alle attese.

Ecco i dati finali, ottenuti sommando la parte maggioritaria a quella proporzionale. Ricordiamo che alla Camera la maggioranza è a 316 seggi, mentre al Senato ne servono 161.

Movimento 5 stelle: 32,7%, alla Camera 229 seggi, al Senato 114 seggi.

CENTRODESTRA: alla Camera 267 seggi, al Senato 135 seggi.

Lega: 17,4%; alla Camera 124 seggi, al Senato 57 seggi.

Forza Italia: 14%; alla Camera 104 seggi, al Senato 57 seggi.

Fratelli d’Italia: 4,3%; alla Camera 33 seggi, al Senato 17 seggi.

Nci-Udc: alla Camera 6 seggi, al Senato 4 seggi.

CENTROSINISTRA: alla Camera 117 seggi, al Senato 59 seggi.

Pd: 18,7%; alla Camera 108 seggi, al Senato 53 seggi.

Altri di centrosinistra: alla Camera 9 seggi, al Senato 6 seggi.

+Europa: 2,5%.

Noi con l’Italia: 1,3%.

Liberi e Uguali: 3,4%, alla Camera 14 seggi, al Senato 5 seggi.