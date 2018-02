Elezioni 2018, Beatrice Lorenzin (Civica Popolare): la prima legge che proporrò sarà su natalità e lavoro femminile

“La prima legge che proporrò, se eletta nel nuovo Parlamento, sarà un vero e proprio piano Marshall per la famiglia che, per noi di Civica Popolare, non solo è il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità”, a partire dalla gratuità degli asili nido

Beatrice Lorenzin, ministro della Salute uscente e leader di Civica Popolare corre come capolista nel plurinominale alla Camera a Milano, Palermo, Napoli, Torino e Trieste. Guiderà, inoltre, il collegio uninominale del centrosinistra a Modena. Come ministro si è impegnata su diversi fronti ma quello che l’ha maggiormente contraddistinta è stata la sua battaglia per l’obbligatorietà delle vaccinazioni nelle malattie esantematiche in età pediatrica.

In questi anni di crisi, la famiglia si è rivelata il vero pilastro del nostro welfare. Per questa ragione, come primo provvedimento della nuova legislatura, qualora eletta, proporrei un pacchetto di riforme per sostenere la natalità e il lavoro femminile. Un vero e proprio “piano Marshall” per la famiglia, in risposta ai dati sempre più drammatici che arrivano dall’Istat, come ad esempio quelli relativi al tasso di natalità, crollato a livello dello scorso secolo, con un tasso di fecondità che nel nostro Paese si assesta su 1,39 figli per donna in età fertile, tra i più bassi tra i paesi sviluppati. La famiglia, per noi di Civica Popolare, non solo è il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità.

Gli incentivi economici, di per sé, non sono sufficienti a convincere una coppia a far nascere un bambino, ma la questione è più profonda ed è culturale. Il pacchetto di riforme che abbiamo elaborato comprende proposte economicamente sostenibili. Non si tratta quindi di promesse o sogni irrealizzabili ma di iniziative, come l’introduzione della gratuità degli asili nido, che costerebbe circa 1,5 miliardi di euro ma che avvicinerebbe il nostro Paese all’obiettivo europeo del 60% in fatto di occupazione femminile, aumentando la produttività del sistema Italia con una significativa crescita del Pil, accreditata dagli esperti fino a sette punti. Il sostegno alla famiglia deve passare anche attraverso politiche di defiscalizzazione rivolte alle aziende, prevedendo incentivi per asili e welfare aziendale.

Sul fronte della maternità, vogliamo introdurre per ogni figlio un anno di contributi reali, per un massimo di tre anni di riduzione dell’età pensionabile, e l’equiparazione dell’attività di assistenza in famiglia ad un’attività lavorativa anche a fini previdenziali. Da un punto di vista fiscale, inoltre, va rafforzato in Italia un sistema che tenga conto dei figli e delle famiglie numerose.