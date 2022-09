Eleveit: Gruppo Mandelli (Tucano Urbano) ha acquistato il 100% della società di abbigliamento moto

L’azienda brianzola continua lo shopping nel mondo del motociclismo: dopo aver rilevato Tucano Urbano acquista il 100% del brand specializzato in calzature

Il Gruppo Mandelli, da un anno proprietario del marchio milanese di abbigliamento e accessori urban-contemporary per moto e scooter Tucano Urbano, ha acquistato il 100% di Eleveit, uno dei maggiori operatori nel settore calzaturiero per moto. Il gruppo Mandelli, tramite la controllata Mandelli S.r.l., ha rilevato l’intera partecipazione dall’azionista di controllo di Eleveit, Zanatta S.r.l., la società della omonima famiglia (fondatrice del marchio TCX), costituita nel 1982 da Ivo Zanatta e da suo padre Giuliano, figure di riferimento nel mercato calzaturiero motociclistico.

Fondato nel 1945 e con sede attuale a Carate Brianza, il gruppo Mandelli opera nel mercato europeo come produttore di biciclette e accessori, nonché abbigliamento e accessori per motociclisti, occupando complessivamente circa 300 dipendenti. L’azienda brianzola, che è anche la distributrice esclusiva di marchi legati all’inverso delle due ruote come Regina Chain, Brenta, Progrip, Goodyear Bicycle Tires o Agu, prevede di chiudere l’esercizio 2022 con un turnover consolidato – ante-acquisizione di Eleveit – superiore agli 80 milioni di euro.

Il gruppo Mandelli punta ora a un’espansione internazionale

L’offerta di prodotti di Eleveit invece comprende stivali e scarpe stradali per svariate destinazioni d’uso motociclistico, stivali per motocross e stivali racing, ma anche abbigliamento tecnico e guanti per motociclisti. Eleveit serve oltre 200 clienti nel mondo, con una presenza consolidata sui principali mercati europei ed extra-UE.

L’ingresso di Mandelli nel capitale di Eleveit consentirà all’azienda trevigiana di sfruttare svariate sinergie di gruppo fornendo le necessarie risorse per concretizzare la propria espansione internazionale, oltre all’ulteriore consolidamento dei mercati di riferimento, spiegano le due società in un comunicato. L’amministratore delegato, nonché socio fondatore di Eleveit, Ivo Zanatta è stato confermato alla guida della società, per garantire continuità del business e di proseguire il percorso di crescita del portafoglio clienti e lo sviluppo della gamma prodotti.

Nell’agosto del 2021, il gruppo Mandelli, sempre tramite la controllata Mandelli S.r.l., aveva comprato il brand Tucano Urbano, rilevandone le partecipazioni detenute dall’azionista di maggioranza Consilium Sgr – che possedeva dal 2012 il 76% del marchio con sede a Peschiera Borromeo (MI) – e da altri soci di minoranza. Tucano Urbano è distribuito presso circa 1.000 clienti, con una presenza consolidata in Italia e sui principali mercati europei, Francia, Spagna e Gran Bretagna in testa.