EdiliziAcrobatica: ricavi raddoppiano, 74 milioni nel primo semestre 2022 e il titolo in Borsa decolla

Le attività italiane hanno prodotto i ricavi più consistenti, pari a 70,14 milioni (+95,9%) – In crescita anche le controllate in Francia e in Spagna

Il gruppo EdiliziAcrobatica ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati per 74,35 milioni di euro, in rialzo del 98,1% rispetto ai 37,5 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Da segnalare l’andamento positivo del volume complessivo dei servizi consegnati sui cantieri italiani (+93,7%) e dei servizi consegnati sui cantieri francesi (+46%). Le attività italiane hanno prodotto i ricavi più consistenti, pari a 70,14 milioni (+95,9%). La controllata francese EdiliziAcrobatica France ha riportato ricavi per 2,41 milioni di euro, in aumento del 41,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre per quanto riguarda la Spagna, mercato nel quale EdiliziAcrobatica è presente dall’inizio dell’anno, i ricavi prodotti sono stati pari a circa 0,42 milioni. Energy Acrobatica 110 ha messo a segno ricavi per 1,37 milioni. I risultati “mostrano come la crescita a doppia cifra del nostro gruppo rappresenti ormai una costante garanzia”, ha detto il Ceo e founder Riccardo Iovino. EdiliziAcrobatica ha anche comunicato la nuova composizione del capitale sociale in seguito alla parziale esecuzione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea dei soci il 29 novembre 2021: il capitale sociale attuale è composto da 8,235 milioni di azioni ordinarie, pari a 823.568,5 euro, contro gli 8,154 milioni di azioni, pari a 815.414,5 milioni, precedenti. A fine mattinata il titolo in Borsa di EdiliziAcrobatica guadagna il 4,57%, a 15,10 euro.