E-Distribuzione lancia OpEn Portal per la gestione dei lavori sulle reti elettriche

Con il nuovo portale E-Distribuzione, leader nel settore delle reti, potrà monitorare e gestire il complesso lavoro delle imprese appaltatrici a cui sono affidati interventi sulle reti elettriche

Viviamo in un mondo sempre più connesso e digitalizzato e questa trasformazione interessa anche il settore aziendale. E-Distribuzione, la società italiana leader nel settore delle reti, ha ripensato interamente i processi di lavoro ottimizzandone tempi ed efficienza. Un programma ambizioso di cui fa parte OpEn Portal (Operativity Enterprise Portal), un unico strumento per la complessa gestione delle imprese appaltatrici che eseguono i lavori di intervento sulle reti elettriche per conto di E-Distribuzione.

Si tratta di un portale di gestione unico grazie al quale è possibile offrire una user experience completa, monitorando le diverse tipologie di lavori svolti dalle imprese, con particolare attenzione alla Safety.

I lavori saranno seguiti nel dettaglio sin dalla fase di progettazione e preventivazione, per poi proseguire con l’assegnazione e l’esecuzione e concludersi con la contabilizzazione, con evidenza delle prestazioni eseguite e dei materiali impiegati. OpEn Portal, inoltre, permetterà di acquisire in modo automatico il progetto esecutivo e di evitare lo svolgimento di attività operative a basso valore aggiunto, che saranno invece eseguite quanto più possibile automaticamente dal sistema.

Sul tema Safety, la nuova piattaforma consentirà la semplificazione del processo di trasferimento all’azienda dei documenti necessari all’assegnazione ed esecuzione dei lavori, garantendo un incremento dell’efficienza complessiva e una riduzione dei tempi.

Tra le attività principali va considerata anche l’ottimizzazione della pianificazione delle disalimentazioni degli impianti e quindi degli utenti, allorché necessari per eseguire attività programmate sulle reti di distribuzione, che permetterà di ridurre i disagi ai clienti finali. In particolare si punterà alla digitalizzazione e al monitoraggio delle fasi di avviso alla clientela, mediante un tracking delle affissioni degli avvisi, garantendo verso quest’ultima multicanalità informativa ed un importante upgrade del servizio offerto.

E-Distribuzione cerca sinergie volte a migliorare l’esperienza di tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione della rete, Infatti, attraverso un’interfaccia user friendly, OpEn Portal consentirà anche alle imprese l’ottimizzazione della pianificazione temporale delle loro attività e il monitoraggio quotidiano dei materiali posati e delle attività eseguite sul campo. Questo consentirà a E-Distribuzione di avere piena visibilità sull’avanzamento dei singoli interventi e del carico di lavoro complessivo della singola impresa, e quindi di poter gestire in modo più efficace gli interventi sulla rete per offrire una migliore qualità del servizio elettrico.