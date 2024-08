Dybala colpo di scena: No all’Arabia Saudita. Resta alla Roma. Ecco quanto avrebbe guadagnato e non guadagnerà

Paulo Dybala ha clamorosamente detto di no agli arabi e deciso di restare alla Roma rinunciando ad uno stipendio monstre. Ecco tutte le cifre andate sorprendentemente in fumo

Sembrava ormai quasi fatta. Nelle prossime ore Paulo Dybala avrebbe dovuto lasciare la Roma e diventare un giocatore dell‘Al Qadsiah, squadra neopromossa nella Saudi Pro League. Ma ieri sera il colpo di scena: Dybala ha ribaltato il tavolo e ha deciso di restare alla Roma. Sorpresona: per tutti. Ma il calciomercato ci ha abituato ai colpi di scena. A 31 anni e fresco di matrimonio, il campione del mondo argentino avrebbe dovuto lasciare il club giallorosso dopo due anni, 77 presenze e 34 gol tra Serie A e Coppe. La Roma, da parte sua, pensava di liberarsi del suo talento più luminoso, ma anche più fragile, continuando a perseguire la politica di riduzione del monte ingaggi che i Friedkin hanno deciso di portare avanti nelle ultime stagioni. Niente di tutto questo.

Ma facciamo un po’ di conti. Quanto avrebbe guadagnato e invece non guadagnerà Dybala in Arabia Saudita? Quanto guadagnano le altre stelle del calcio che giocano nello stesso campionato? Quanto ci avrebbe guadagnato la Roma vendendo il suo campione?

Quanto guadagna Dybala alla Roma?

La scelta della Roma di lasciare andare Dybala non aveva nulla a che fare con la tattica o con il suo talento, ma riguardava sostanzialmente l’ingaggio pesante del giocatore, tra i più pagati della Serie A. Nell’ultimo anno, infatti, la Joya ha guadagnato 6 milioni di euro più bonus (netti). Tanto, troppo, secondo il club giallorosso, considerando anche che complessivamente nel corso dei due anni di permanenza Dybala ha saltato 23 partite su 77, un terzo del totale, a causa di infortuni. Non solo. Nel contratto del giocatore è presente una clausola che porterà il suo stipendio a salire ancora. Giocando altre 15 partite con la maglia giallorossa, l’ingaggio salirebbe a 7 milioni netti più 2 di bonus (16 miliardi lordi).

Quanto avrebbe guadagnato Dybala in Arabia Saudita?

L’accordo tra l’entourage del giocatore il club della Saudi Pro League era stata trovato. Dybala doveva guadagnare Al Qadsiah 75 milioni di euro in tre stagioni, 25 milioni di euro l’anno.

Nella rosa dell’Al Qadsiah, tra l’altro, Dybala non sarebbe stato l’unico giocatore “noto” in Europa. Tra i suoi prossimi compagni di squadra ci sarebbero stati l’ex portiere del Wolfsburg Casteels, il campione d’Europa in carica ed ex bandiera del Real Madrid Nacho Fernandez e l’attaccante francese Pierre-Emerick Aubameyang.

Quali giocatori guadagnano più di lui?

Andare a giocare in Arabia Saudita per un giocatore di calcio significa rinunciare al calcio che conta, ma anche guadagnare cifre impensabili in Europa.

Lo stipendio che Dybala in Arabia sarebbe stato altissimo. Ma ce ne sono anche di superiori. Qualche esempio. Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr guadagna 200 milioni di euro a stagione, circa 16,6 milioni di euro al mese. Il brasiliano Neymar, in forza all’Al-Hilal, ha uno stipendio di 100 milioni di euro l’anno, cifra simile a quella che sta incassando l’ex centravanti del Real Madrid Karim Benzema dal club saudita Al Ittihad.

A queste cifre bisogna poi aggiungere i contratti di sponsorship. Lionel Messi, per esempio, all’Inter Miami guadagna circa 54 milioni, ma i suoi introiti salgono fino a 135 milioni considerando le sponsorship stellari siglate dall’otto volte Pallone d’oro.

Quanto non incassa la Roma dall’affare Dybala?

Il rifiuto di Dybala ha fatto naufragare sul nascere anche l’accordo tra i due club. La società saudita aveva pronti 3 milioni di euro da versare subito nelle casse giallorosse, più altri 3 al verificarsi di determinate condizioni. Un’offerta che però non aveva convinto del tutto la Roma che avrebbe voluto avvicinarsi un po’ di più alla clausola rescissoria di 12 milioni scaduta a luglio. Ma tutto questo va in fumo perchè la scelta di Dybala di restare alla Roma ha spiazzato tutti ma fatto felici i suoi tifosi.