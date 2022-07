Draghi si dimette: “La maggioranza di Governo non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia”

Con un tono che non lascia spazio a ripensamenti il Premier annuncia: “Stasera rassegnerò le mie dimissioni, non ci sono più le condizioni per realizzare il programma di governo” – Pd e Renzi: “Al lavoro per un Draghi Bis”

Mario Draghi ha scelto di dimettersi. Pochi minuti dopo l’inizio del consiglio dei ministri, una nota letta dal Premier in persona ha sciolto ogni dubbio e posto fine alle “riflessioni” di cui si è parlato per tutto il pomeriggio.

Le dimissioni di Mario Draghi

“Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica”, ha detto Draghi ai suoi ministri. A 17 mesi di distanza dal suo insediamento, l’avventura dell’ex presidente della banca centrale europea a Palazzo Chigi può considerarsi conclusa.

“Le votazioni di oggi in Parlamento – ha affermato – sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo Governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, ha detto il Premier dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di non votare in Senato la fiducia posta dal Governo sul Dl Aiuti. L’Esecutivo ha ottenuto comunque la fiducia con 172 sì e 39 contrari, quindi formalmente avrebbe potuto continuare il suo mandato, ma l’uscita dall’Aula dei senatori pentastellati e gli interventi durante la discussione in Aula (primo tra tutti quello molto duro della capogruppo del M5S Castellone) hanno spinto il Premier a fare il passo indietro.

Alla fine della riunione, il Presidente del Consiglio salirà dunque al Quirinale e rassegnerà le sue dimissioni nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella, mentre mercoledì parlerà alle Camere per congedarsi. Non sono servite le pressioni del Presidente della Repubblica, né di alcuni esponenti del suo Governo e dei leader dei partiti di maggioranza.

“Dal mio discorso di insediamento in Parlamento – ha continuato Draghi – ho sempre detto che questo Esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di Governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più“. Parole perentorie che non sembrano lasciare spazio ad alcun ripensamento, né ad azioni di moral suasion da parte del Quirinale e dei Partiti.

“Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell’interesse di tutti gli Italiani”, ha concluso Draghi.

Le reazioni dei partiti

“Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi”, ha scritto Matteo Renzi su Twitter pochi minuti dopo l’annuncio delle dimissioni da parte di Draghi. “I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina”, ha concluso il leader di Italia Viva.

Sulla stessa linea anche il Partito Democratico: “Ora al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il Governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi”, ha dichiarato il partito guidato da Enrico Letta che proverà a vedere se si potrà ricreare l’attuale maggioranza e dunque un Governo che comprenda anche il Movimento 5 Stelle.

Chiede (ovviamente) elezioni anticipate Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, unico partito d’opposizione. “Non accettiamo scherzi, questa legislatura per Fratelli d’Italia è finita e daremo battaglia perché si restituisca ai cittadini la libertà di scegliere”, ha detto Meloni in un evento a Palombara Sabina.