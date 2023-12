Donald Trump, sui migranti un’idiozia dietro l’altra. Se torna alla Casa Bianca è una sciagura

Trump scalda i motori per le primarie repubblicane e lo fa attaccando i migranti con una sparata dietro l’altra che trasforma in incubo il suo eventuale ritorno alla Presidenza degli Usa

La sola idea, purtroppo tutt’altro che peregrina, che Donald Trump possa tornare Presidente degli Stati Uniti nelle prossime elezioni americane fa venire i brividi. Ve l’immaginate un mondo con Trump e Putin di nuovo in sella e con l’Europa senza arte nè parte, a meno che non si avveri il miracolo Draghi, l’unico che alla guida della Ue potrebbe ridare slancio e autorevolezza al Vecchio continente e raccogliere l’apprezzamento unanime?

E’ bastato che nei giorni scorsi Trump parlasse di migranti per ascoltare un’idiozia dietro l’altra. “I migranti avvelenano il sangue degli Stati Uniti” è arrivato a dire Trump in un comizio nel New Hampshire a poche settimane dalle primarie dei repubblicani nello Yowa. La sua retorica anti-migranti non è nuova ma le sue sciocche sparate si moltiplicano. “I migranti – ha rincarato la dose l’ex presidente che stava simpatico solo a “Giuseppi” Conte – stanno arrivando nel nostro Paese dall’Africa, dall’Asia, da tutto il mondo”. E ha minacciato di inasprire le leggi del suo primo mandato se sarà rieletto alla Casa Bianca. Il cielo ce ne scampi e liberi.