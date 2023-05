Donald Trump, basta pagliacciate: lo show è finito anche se la Cnn non si vergogna di rilanciarlo

Uno spettacolo indecente lo show di Donald Trump, fresco di condanna per abusi sessuali, mercoledì sera sulla Cnn che per fermare il crollo degli ascolti non si è vergognata alle bugie e agli insulti dell’ex Presidente degli Usa

“Sconforto e smarrimento nel mondo dell’informazione il giorno dopo il ritorno di Donald Trump, sette anni dopo, sugli schermi della Cnn” scrive sul Corriere della sera Massimo Gaggi, uno dei migliori commentatori italiani in America. “Trump ha fatto il Trump” ripetendo un sacco di falsità sulle elezioni secondo lui “truccate” del 2020, sull’assalto a Capitol Hill, sulla legge sull’aborto e via dicendo. Ma lo scandalo è tutto in capo alla Cnn che per tentare di fermare la crisi di ascolti non si è vergognata di dare la voce a un buffone come Trump che solo qualche giorno fa è stato condannato per abusi sessuali. La pioggia di critiche che è piombata sulla Cnn è il meno che potesse succedere nella speranza di non rivedere più spettatcoli così indecenti.