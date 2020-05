Dividendi 18 maggio: ecco cedole e rendimenti

Il 18 maggio è il dividend day – Ecco l’elenco delle società che staccano la cedola e i rendimenti più appetibili

Nove big del Ftse Mib staccano i loro dividendi il 18 maggio. La stagione, come ormai sappiamo, è stata compromessa dal coronavirus che ha portato molte società quotate, banche in primis, a sospendere la cedola in attesa di tempi migliori. Ciò nonostante, gli investitori potranno consolarsi con i rendimenti garantiti da alcuni dei colossi che negli ultimi anni si sono dimostrati molto generosi in termini di importo e yield.

Il 18 maggio può essere dunque considerato a tutti gli effetti il dividend day del 2020. A staccare la cedola sono infatti pezzi da 90 come Eni, Generali, Saipem e Azimut. In totale, secondo i calcoli di Borsa Italiana, lo stacco pesa per lo 0,86% sull’andamento del listino principale di Piazza Affari che procede comunque a spron battuto sulla strada del rialzo (+1,31% alle 11, + 2,1% al netto dei dividendi).

DIVIDENDI 18 MAGGIO: LE 9 BIG DEL FTSE MIB

Tra le Big del Ftse Mib, come da tradizione, è Azimut a garantire ai suoi azionisti la cedola più alta. Quest’anno, la società guidata da Alessandro Zambotti distribuisce una cedola pari a 1 euro per azione (erano 1,5 euro nel 2019), con un rendimento che supera il 6,6%. Tra le società più generose c’è anche Eni che il 18 maggio stacca il saldo di 43 centesimi (86 centesimi in totale), con pagamento previsto il 20 maggio. Lo yield della rata è del 5%, quello totale del 10,1%. Segue Generali, con un dividendo di 50 centesimi per azione e un rendimento superiore al 4%.

Nella tabella tutti gli altri dividendi del Ftse Mib:

DIVIDENDI 18 MAGGIO: LE ALTRE SOCIETÀ

Fuori dal Ftse Mib, tra le società quotate che distribuiscono il dividendo il 18 maggio ci sono anche Anima Holding ed Erg che erogano cedole pari rispettivamente a 0,205 (yield 6,3%) e 0,75 euro (rendimento 4,36%). Tra le Mid Cap segnaliamo anche:

Inwit: cedola di 0,132 euro e rendimento dell’1,3%;

Salini Impregilo che distribuisce sia sulle azioni ordinarie (0,03 euro) che sulle risparmio (0,26);

Unipolsai: dividendo di 16 centesimi e yield del 7,41%.

Tra le società dello Star spiccano invece Cellularline (dividendo di 0,33 euro, yield del 6,6%) e Massimo Zanetti Bg (0,19 euro, rendimento 5,29%). Seguono: